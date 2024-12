Consiglio comunale a Vallecrosia, Valenti segnala criticità: "L'amministrazione sarebbe già dovuta intervenire"

Sicurezza, abbonamento dei parcheggi, riqualificazione dell’area di Maria Ausiliatrice e delle pavimentazioni stradali, arredo urbano, abbattimento delle barriere architettoniche e raccolta differenziata sono le questioni su cui il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti ha posto l'attenzione, con una comunicazione, durante lo scorso consiglio comunale di Vallecrosia.

"Con la seguente comunicazione voglio soffermarmi ad illustrare, se pur brevemente, una serie di questioni a mio avviso di principale rilievo che inevitabilmente comportano e comporteranno particolari difficoltà per il nostro territorio nonché per i cittadini tutti" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Valenti - "Al di là delle legittime scelte cui prospetterà il sindaco di Vallecrosia per il proprio futuro è mio dovere istituzionale esercitare il mandato amministrativo lavorando nel rispetto del consenso ricevuto e, pertanto, continuando a segnalare le diverse criticità cui il nostro territorio sottende".

"Molteplici sono gli aspetti su cui questa amministrazione avrebbe già dovuto intervenire, tuttavia, nonostante le lacune gestionali, vi è ancora modo di dirimere l’azione amministrativa, a partire dalla necessità di fornire al territorio migliori e adeguati sistemi di sicurezza, tenuto conto delle situazioni di microcriminalità che continuano a protrarsi e che in questi giorni hanno caratterizzato in particolare modo, ma non solo, l’area sud di via Don Bosco. Ormai da tempo rileviamo e di conseguenza segnaliamo episodi di delinquenza che, tuttavia, continuano a manifestarsi con forza evidentemente a causa dell’inoperosa azione di repressione svolta sotto il profilo politico-amministrativo" - afferma Valenti - "A tal proposito è lecito a nostro avviso chiedersi quali soluzioni vogliano finalmente fornire l'assessore competente e la Giunta tutta, precisando che rivendichiamo e rivendicheremo risposte e soluzioni valide affinché eventuali situazioni di criticità future possano non sfuggire di mano. Affinché a pagarne le conseguenze non risulti nessuno mai men che meno, inermi ed abbandonati, i residenti del luogo".

"Allo stesso modo vorremmo capire per quali motivi la giunta ha ritenuto opportuno aumentare il costo degli abbonamenti per i parcheggi del 150%, scelta a nostro avviso non solo impopolare ma anche poco giustificabile sotto il profilo del servizio fornito" - dichiara Valenti - "È evidente che le forti carenze di posti auto e i continui rinvii, nonché le sospensioni susseguitesi circa l’inizio dei lavori principalmente all’interno dell’ex area Molinari non consentono una valida compensazione dei posti auto utili, continuando a mettere in seria difficoltà i residenti, gli abbonati e tutti coloro che per i più disparati motivi vogliano recarsi in visita nella nostra cittadina".

"Restiamo, inoltre, in attesa di discutere nei prossimi giorni del futuro progetto di riqualificazione dell’area Maria Ausiliatrice all’interno della quale, sappiamo, verrà realizzato un punto di media vendita, ovvero un supermercato, i cui contorni dell’operazione tuttavia non risultano ancora chiari e per i quali abbiamo chiesto delucidazioni ormai circa 7 mesi or sono" - dice Valenti - "Sul tenore di quanto precedentemente affermato vorremmo capire anche quali politiche economiche voglia riservare questa amministrazione al futuro della città, essendo, in particolar modo, l’ambito del piccolo commercio in una condizione di profonda e perpetua stagnazione".

"Allo stesso modo ritengo necessario ricordare ancora una volta la necessità di investire sulla riqualificazione delle pavimentazioni stradali come del tanto atteso quanto necessario arredo urbano, tutt’oggi entrambi in condizioni di forte dissesto, ribadendo contestualmente l’importanza di promuovere un fattivo abbattimento delle barriere architettoniche" - conclude Valenti - "Voglio, infine, ricordare l’importanza di assicurare una proficua gestione della raccolta differenziata, la quale ad oggi risulta ancora restia a procedere a velocità che risultino conformi alle esigenze del territorio".