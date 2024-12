Sabato evento benefico della Fidas Imperia e Koko Beach: serata speciale all'insegna della solidarietà e del divertimento

Sabato 7 dicembre 2024, la Fidas Imperia e Koko Beach invitano i cittadini a partecipare a una serata speciale, all’insegna della solidarietà, della musica e del divertimento.

L'evento, intitolato "Un party per la Vita", si terrà presso la Sala Expo Salso di Imperia, in Via Calata Anselmi, e avrà come obiettivo sensibilizzare e promuovere la donazione di sangue, un gesto semplice che può salvare molte vite.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Imperia, confermando l'importanza sociale di questo evento. La serata prenderà il via alle ore 21 con un'esibizione dal vivo del gruppo Emozione 90, che ci trasporterà nelle atmosfere degli anni '90 con una selezione musicale coinvolgente e nostalgica.

A seguire, il DJ set accompagnerà la serata fino a tarda notte, con musica che farà ballare e divertire tutti i partecipanti. "Un party per la Vita" è un'occasione imperdibile per ritrovarsi insieme, vivere una serata di svago e, allo stesso tempo, fare qualcosa di concreto per la comunità.

Partecipando, non solo si contribuirà alla riuscita di un evento di sensibilizzazione, ma si potrà anche scoprire come diventare un donatore di sangue e fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.

Appuntamento sabato 7 dicembre, presso la Sala Expo Salso di Imperia, per una serata che unisce solidarietà, divertimento e musica. Non mancare! La vita di qualcuno potrebbe dipendere dalla tua scelta.