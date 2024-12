Sanremo: tornano le aggressioni in carcere, detenuto recidivo si scaglia contro un agente della Polizia Penitenziaria

Dopo un breve periodo di relativa calma, tornano le aggressioni agli agenti della Polizia Penitenziaria, nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Ieri pomeriggio un agente è stato aggredito da un detenuto italiano nella prima sezione. Si tratta dello che, pochi mesi fa, spense una cicca di sigarette nell’occhio di un altro agente.

“A Sanremo la situazione è fuori controllo – conferma Fabio Pagani, segretario della Uilpa Penitenziaria – e, ad oggi, sono circa 25 le unità di Polizia Penitenziaria assenti per ‘lunga convalescenza per stress psicofisico’. Nel frattempo i vertici dell’istituto nulla hanno fatto e stanno facendo per affrontare tale disagio. A questo punto li invitiamo a dimettersi”.

“Il carcere matuziano – prosegue Pagani - rischia il tracollo da un momento all’altro. Urgono misure tangibili, visto che la Polizia penitenziaria è stremata nelle forze, mortificata nell’orgoglio e persino impaurita nello svolgere il proprio lavoro. Dall’inizio dell’anno sono oltre tremila le aggressioni subite sull’intero territorio nazionale, mentre gli agenti continuano a essere sottoposti a turnazioni e carichi di lavoro massacranti con la privazione di diritti persino di rango costituzionale. Chi detiene le responsabilità politiche e amministrative intervenga tangibilmente, altrimenti si faccia da parte. In qualche caso, siamo certi, operatori e detenuti neppure se ne accorgeranno”.

L’agente addetto alla vigilanza della prima sezione, brutalmente aggredito ieri, è stato trasportato all’ospedale di Sanremo ed è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 6 giorni.