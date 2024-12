Dolceacqua: donna di 57 anni cade in campagna, mobilitazione di soccorsi e trasporto in elicottero

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina intorno alle 11 in località Barbaira a Dolceacqua in Val Nervia. Una donna di 57 anni è caduta in campagna e, per soccorrerla, è stato chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

Sul posto, oltre a loro, anche il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra. Vista la zona impervia è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero ‘Grifo’, che ha poi trasportato la donna al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.