Sanremo: il progetto 'La Vetrata dei Sogni' del Gaslini ora sulle confezioni del latte Valli Genovesi

Il progetto artistico 'La Vetrata dei Sogni', ideato da 'La Cattedrale' di Paolo Rovelli e realizzato nel 2022 pro bono dalla azienda Promo & Graphics di Sanremo presso l'ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, è ora presente sulle confezioni del latte Valli Genovesi.



"Le nuove confezioni di latte - si spiega nel comunicato -, disegnate dal cartoonist e disegnatore Enzo Marciante, autore della grafica che decora le confezioni, sono già disponibili nei supermercati. Per ogni litro venduto, Valli Genovesi devolve cinque millesimi di euro all'Istituto G. Gaslini di Genova e alla Banca del Latte Umano Donato tramite Gaslininsieme. Il design delle confezioni presenta una cicogna che porta un fagotto pieno di biberon di latte materno, sullo sfondo della riconoscibile silhouette dell’Istituto Gaslini. Un’immagine che trasmette tenerezza e speranza. È difficile non sorridere e altrettanto interessante scoprire come il latte Valli Genovesi, storico marchio ligure, si presenti ai suoi clienti con questa colorata veste, che racconta un’importante iniziativa a favore della Banca del Latte Umano Donato della Liguria".