Sanremo: gli studenti dell’Agraria alla scoperta dei Micromondi, con l’entomologo Giancarlo Castello e la fotografa Valentina Pulinetti (foto)

Un incontro molto interessante quello di oggi, nel quale i ragazzi del Ruffini Aicardi, impegnati in un percorso di studio sui giardini della Riviera, hanno potuto conoscere attraverso le splendide fotografie di Valentina e i racconti dello stimato Uomo in Erba del Web, la popolazione segreta delle nostre aree verdi.



"Gli studenti hanno assistito affascinati al 'respiro' dei fiori e dell’erba - spiegano i Coordinatori del progetto, Fulvia Natta e Gianni Valenzano -, abitati in segreto dalle migliaia di specie animali che popolano il suolo e interagiscono con le piante, imparando il valore della biodiversità, della tutela di parchi e delle aree verdi, di un habitat naturale che una volta distrutto sarà molto difficile recuperare.

Perché il giardino respira ed è vivo, come hanno dimostrato l’esperto entomologo e la giovane Valentina, innamorata della sua macchina fotografica e della natura, che da dodici anni ricerca sul campo le diverse varietà delle specie viventi. Stanno pensando ad un libro sull’Avifauna e - c’è da scommetterci- sarà l’ennesimo successo. Certe cose fanno riflettere: il nostro non è l’unico mondo possibile e probabilmente qualcosa potremmo imparare, ad esempio, dal Giappone, come ci insegna la docente esperta di yoga Martina Chalier, con la sua filosofia Zen e i suoi giardini Orientali.

Con l’aiuto del Direttore dell’Azienda Angelo Iacono i ragazzi dell’Aicardi hanno anche provato la realizzazione pratica dei Kokedama, specie di bonsai aerei o 'palle di muschio' e terriccio, con piante complete di apparato radicale. Perché il giardino, secondo noi, può anche volare".