Sanremo: cartello abbattuto e marciapiede divelto in via della Repubblica, segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare un problema sul marciapiede si via della Repubblica a Sanremo:

“20 giorni fa il cartello del parcheggio invalidi di fronte al civico 2 di via della Repubblica è stato nuovamente abbattuto da qualche mezzo che posteggiando l'ha urtato. Dopo averlo segnalato alla polizia locale è stato prontamente portato via ed è stato lasciato a terra un cartello di divieto provvisorio e posticcio; ma poi più nulla. Facendo leva ha anche rovinato il marciapiede che ora si presenta come in foto. Siccome è un fatto che ogni 2/3 mesi inevitabilmente si ripresenta, sarebbe il caso di ‘proteggerlo’ in qualche modo, aggiungendo forse dei paletti più robusti che facciano prestare maggior attenzione in fase di manovra soprattutto ai mezzi pesanti”.