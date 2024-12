Ventimiglia: il 18 dicembre le elezioni per il rinnovo del Comitato di Quartiere 'Centro città'

Sarà rinnovato il direttivo del Comitato di Quartiere ‘Centro Città Ventimiglia’. “Vogliamo essere una risorsa preziosa per tutti noi – evidenzia l’associazione - un punto di incontro, collaborazione e dialogo dove cittadini, commercianti, professionisti, imprenditori, studenti e pensionati potranno contribuire attivamente con idee, suggerimenti, contatti e risorse utili”. Il comitato è alla ricerca di persone disponibili, positive e propositive, pronte a portare entusiasmo e impegno per continuare a fare del quartiere un luogo migliore per tutti.

Nella lettera inviata ai residenti, questi vengono invitati a candidarsi per far parte del nuovo Direttivo: “Aiutaci a promuovere il nostro progetto, a condividere questa visione con le persone a te vicine e a coinvolgere nuovi amici. Insieme possiamo costruire un Comitato ancora più forte e inclusivo, capace di realizzare iniziative che migliorino la qualità della vita nel nostro quartiere”.

Le elezioni si terranno mercoledì 18 dicembre, dalle 16 alle 18.30, alla Vineria Consani di via Cavour 29. Per candidarti o per maggiori informazioni si può anche mandare una mail a cccventimiglia@gmail.com oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 3489110212.

L’attuale consiglio è composto da: Giovanni Consani (Presidente), Azzurra Valfrè (Vice Presidente), Cristina Ciurca (Segretario), Rosaria Coppelli (Tesoriere), Claudia Consani, Giancarlo Orengo ed Eric Rossi Gastaldi (Consiglieri). Le Elezioni sono aperte a tutti coloro che sono iscritti al CCCV, che lavorano o risiedono all’interno del quartiere del centro città.