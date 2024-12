Disabilità: a Ventimiglia un convegno su orientamento, lavoro e politiche attive di inclusione sociale (Foto e video)

Orientamento, lavoro e politiche attive di inclusione sociale sono stati i temi affrontati questa mattina nel contro di un convegno svoltosi nella sala consiliare del comune di Ventimiglia in occasione della Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità. Un incontro-dibattito promosso dalla Spes per accendere i riflettori sui temi fondamentali legati all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità.

Dopo anni di impegno sul fronte delle autonomie personali, della vita indipendente e del cohousing, quest’anno la Spes ha puntato l’attenzione sull’inclusione lavorativa, mettendo in evidenza lo stato di applicazione in provincia di Imperia della legge 68/1999. Durante l’incontro si è tenuto un confronto costruttivo con Comune, Asl e la rete di enti, cooperative e partner del territorio che collaborano con SPES per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone più fragili.

L’obiettivo di Spes è rafforzare la capacità delle aziende di accogliere persone con disabilità, promuovendo esperienze lavorative significative. Per farlo, SPES lavora in sinergia con il settore privato, l’Agenzia per il Lavoro e la Regione Liguria, creando un modello di collaborazione virtuosa che punti a superare le barriere e a costruire opportunità concrete. "L'inclusione è un valore condiviso e una responsabilità collettiva - dichiara Matteo Lupi, presidente di SPES Aps -. Attraverso iniziative come questa, vogliamo contribuire a costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti".

E' stata anche un'occasione per riflettere sulle buone pratiche esistenti e per proporre nuove strategie che valorizzino il contributo delle persone con disabilità nella società ponendo le basi per una maggiore integrazione sociale e lavorativa. Per l'occasione sono, infatti, intervenuti l'assessore Milena Raco; dell'Asl 1 Imperiese; Matteo Lupi, presidente Spes Aps; Alessandro Petrini, segretario FP CGIL Imperia che si è soffermato sulla situazione dell'inserimento lavorativo delle fasce più deboli facendo anche proposte; persone che hanno condiviso con il folto pubblico presente testimonianze di lavoro di rete: Silvia Mabadeje, assistente sociale nell'ambito territoriale sociale 1 Liguria, ha illustrato i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Città di Ventimiglia in rete con Associazione Spes – Jobel – Me We – Spes Coop Onlus – “terzosorriso”. Ci sono state anche testimonianze dirette sulla biodiversità apistica e umana. Fabrizio Zagni ha, infatti, presentato il progetto "Ape nera" ad Airole. Tre studenti del Fermi Polo Montale hanno raccontato la loro esperienza con l’alternanza scuola-lavoro. Giuseppe Ferrea dell'azienda agricola “Verdiamo” ha illustrato la rete etico agricola del Ponente ligure, in particolare, il recupero di terreni abbandonati e del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: prospettive di inserimento lavorativo. Infine, Daniela Biancheri, responsabile della progettazione, ha presentato il centro “Pastore” di Ventimiglia: interfaccia tra servizi, famiglie e mondo del lavoro.

La Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981 mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.