Stop al transito su alcune strade provinciali dell'entroterra di Imperia per motivi di sicurezza

A partire da oggi, lunedì 2 dicembre 2024, alcune strade provinciali dell'entroterra di Imperia saranno chiuse al transito veicolare in seguito alle difficili condizioni meteo invernali previste nella zona.

La misura, contenuta in un'ordinanza ufficiale, ha lo scopo di garantire la sicurezza degli automobilisti in presenza di neve e ghiaccio, che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione su strade caratterizzate da tratti particolarmente esposti e difficili da gestire durante l'inverno.

L'ordinanza resterà in vigore fino a nuove disposizioni e prevede la chiusura di tratti stradali che, a causa della loro ubicazione, sono soggetti a difficoltà nelle operazioni di manutenzione e rimozione della neve. Le strade interessate dal provvedimento di chiusura, che saranno adeguatamente segnalate sul territorio, sono le seguenti:

S.P. 2 San Bernardo di Mendatica – Colle del Garezzo (dal km 0+500 al km 7+000)

S.P. 17 Rezzo – Molini di Triora (dal km 7+050 a monte dell’abitato di Rezzo al km 29+300 a monte dell’abitato di Andagna)

S.P. 19 Case Castellaro

S.P. 69 Pigna Gouta La Colla Camporosso (dal km 14+000 Sella di Gouta al km 15+700)

S.P. 75 Fascia d’Ubaga – Monte Ceppo (dal km 4+000 al km 13+800)

S.P. 76 Colle Melosa – Galleria Garezzo

S.P. 88 Monesi-Limone (dal km 0+300 fino al confine di provincia)

S.P. 89 Triora Passo Guardia

S.P. 154 delle Salse (dal km 20+600 Rio Giairello al km 23+700 frazione Le Salse)

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a evitare di percorrere questi tratti stradali durante le condizioni di neve o ghiaccio.

L'ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della segnaletica e resterà valida fino a nuove disposizioni delle autorità competenti. In caso di necessità, i cittadini sono invitati a consultare gli aggiornamenti sulle condizioni delle strade e a prendere in considerazione itinerari alternativi per evitare disagi.