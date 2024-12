Sanremo- Villaggio dei Fiori: "Un Natale da Gustare” sabato 7 dicembre la terza serata a tema.

La terza serata della rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare” si terrà sabato 7 dicembre con inizio alle ore 20.00 e offrirà un menù speciale dedicato al Natale. Questa serata promette di guidarci in un viaggio culinario originale attraverso il mondo, presentando piatti caratterizzati da sapori spesso poco conosciuti o dimenticati, ma ricchi di storia e tradizione. L'evento sarà arricchito dai coinvolgenti racconti di Barbara Ronchi della Rocca, che narrerà aneddoti e storie avvincenti legate ai piatti, insieme alle curiosità sui piatti tipici della tradizione ligure curate da Claudio Porchia.

Il menù della serata, proposto dagli chef del ristorante del villaggio, Sergio Sartor e Flavio Ottonello, sarà un trionfo di sapori e tradizioni. Tra le specialità proposte, spiccherà la Kutia, un piatto tradizionale che non può mancare sulla tavola natalizia in Ucraina. Preparata con grano, semi di papavero, miele, uva secca e noci, la Kutia è un simbolo di abbondanza e prosperità. Secondo la tradizione, sotto la tovaglia viene posto un ciuffo di paglia, a simboleggiare la mangiatoia in cui riposava il bambino Gesù, aggiungendo un tocco di spiritualità al pasto.

Il primo piatto della serata sarà rappresentato dai Natalini in brodo (Natalin in to brodo), un piatto classico della tradizione ligure che veniva preparato per le festività natalizie. I Natalini, che simboleggiano le "palanche" o i soldi in dialetto genovese, rappresentano un augurio di prosperità e abbondanza per l'anno a venire. Gli ospiti potranno gustarne la delicatezza, accompagnata da un brodo ricco e saporito.

A seguire, serviremo un Flan di Topinambour, un piatto raffinato che richiama i sapori della Casa Savoia e la tradizione culinaria italiana, offrendo una consistenza cremosa e un sapore avvolgente.

Per concludere in dolcezza, gli ospiti potranno assaporare lo Strudel di mele, un dessert tipico della stagione invernale, che racchiude l’essenza di un Natale caldo e accogliente, con il suo profumo di cannella e frutta fresca.

Il costo della cena è fissato in 30 euro a persona, vini esclusi.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it