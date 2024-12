Sanità, attiva da oggi il nuovo servizio di Asl 1 per prenotare visite intramoenia

E' attiva ed on line da oggi la nuova interfaccia per la consultazione dei Professionisti che esercitano l’attività libero professionale, la cosiddetta intramoenia.

Diverse le novità: un menu a tendina permetterà di cercare il professionista e la specialità, è stata integrata la possibilità per l’utente di inviare una mail per richiesta “informazioni/disponibilità/prenotazione”. Il nuovo indirizzo email dedicato, si integra al recapito telefonico del call-center, prenota.lp@asl1.liguria.it.

Ed infine, è stata aggiunta come modalità di pagamento l'Iban di Asl1 per l'esecuzione del bonifico bancario. Per informazioni: https://www.asl1.liguria.it/esami-e-visite-specialistiche/libera-professione.html