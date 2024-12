Ventimiglia, incidente in autostrada: scontro tra veicoli al confine (Foto)

Scontro tra tre veicoli in autostrada. E' successo in mattinata, verso le 12, sull'A10 in una galleria prima della frontiera tra Italia e Francia, in direzione Italia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale autostradale, ausiliari del traffico, un'automedica e tre ambulanze: Matuzia Emergenza Sanremo, Croce Rossa Bordighera e Croce Rossa Ospedaletti, che hanno soccorso tre feriti, fortunatamente lievi, trasportati poi, in codice giallo, agli ospedali di Bordighera e Sanremo.

Gli uomini del 115 hanno, inoltre, provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, uno dei quali era ad alimentazione elettrica. A causa dell'incidente stradale, un tamponamento tra Ventimiglia e Mentone che sembra aver coinvolto due auto e un furgone telonato, si sono create code e rallentamenti.