Sanremo: oggi l'Open Day e la conferma "La Mater Misericordiae non si ferma", lo storico istituto va avanti con Suore e laici (Foto e Video)

“La scuola Mater Misericordiae di Sanremo non chiude”. Nelle scorse settimane, attraverso il nostro giornale abbiamo amplificato la conferma che ci è arrivata dallo storico istituto scolastico matuziano, che da sempre è presente tra via Gioberti e via Nino Bixio.

Si erano infatti rincorse voci, secondo le quali la scuola era stata venduta e sarebbe stata in procinto di chiudere i battenti, tra lo sconforto e la preoccupazione di molti genitori, che hanno fatto della scuola, da molto tempo, il luogo di educazione ed apprendimento dei loro figli. Le voci, tra l’altro, parlavano della possibile cessione ad una facoltosa imprenditrice russa o al gruppo Reuben Brothers, per trasformare l’istituto scolastico in una Rsa.

Ma è arrivata prontamente la smentita e, oggi, si sta svolgendo infatti il cosiddetto ‘Open Day’, ovvero la giornata per far vedere e apprezzare ai genitori che vogliono iscrivere i propri ragazzi alla scuola. Abbiamo approfittato per fare un ‘giro’ anche noi e vedere da vicino la passione che mettono le tre suore rimaste e il personale ‘laico’ per educare i ragazzi.

Tra gli anni ’50 e ’90 l’istituto era quasi interamente gestito dalle suore della Misericordia ma, con l’andar del tempo ed il calo delle vocazioni, sono sempre più aumentati gli insegnati laici. L’indirizzo della scuola non è però cambiato, anche se ovviamente si è adeguato ai tempi. Da anni non ci sono più gli istituti superiori (ci sono stati il Liceo e le storiche ‘Magistrali’) ma proseguono regolarmente il ‘Nido’ (tra 12 e 36 mesi), la scuola dell’Infanzia (il vecchio Asilo), la Primaria (le Elementari) e la Secondaria di Primo Grado (Medie). In totale, ad oggi sono circa 250 gli alunni iscritti alla scuola, tra le varie sezioni.

Nostra Signora della Misericordia svolge la propria attività educativa proponendosi di “Formarsi e formare nella e alla misericordia. Cerchiamo di andare incontro ad ogni persona accogliendola con i suoi valori personali umani, a volte così manifesti e apprezzabili, a volte nascosti”.

La preside dell’istituto, Sara Moraglia, ci ha spiegato come cambia la scuola privata negli ultimi anni: “Soprattutto per l’offerta formativa – ha detto – che deve essere al passo coi tempi e sul piano educativo. Un’offerta che vede la ‘centralità’ della persona, uno dei punti forti della scuola, ma rimane la didattica e il suo potenziamento a seconda delle difficoltà dei ragazzi”. Ci sono meno suore ma la scuola resiste: “Facciamo ovviamente i conti con quella che è una mancanza di vocazioni, rispetto agli anni scorsi. Ma, probabilmente, c’è anche un punto di forza in questo, ovvero si esalta l’unicità di noi laici che proseguiamo la missione delle suore. Ci manca sicuramente la loro figura e ne vorremo di più, ma dobbiamo fare i conti con la situazione odierna”.

Alla Mater, tra l’altro, oltre alle classiche lezioni dettate dal programma scolastico, si integra pure una scuola internazionale, con lezioni di full immersion in inglese con maestre di madre lingua. Lezioni che si svolgono già nella scuola dell’infanzia. Tra le tante attività che si svolgono all'interno della scuola, anche una serie di lezioni pratiche in una attrezzatissima aula di scienze, quelle di informatica con insegnanti esperti del settore ed anche la redazione di un giornalino scolastico.

Dallo storico istituto scolastico sanremese, quindi, la conferma che rimarrà al servizio delle famiglie che vorranno iscrivere i propri figli, ancora per tanto tempo.