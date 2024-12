Open day all'istituto Fermi-Polo-Montale, porte aperte alle scuole di Ventimiglia e Bordighera

Open day all'istituto Fermi-Polo-Montale. Le scuole di Ventimiglia e di Bordighera saranno aperte, tutto il giorno, fino alle 18.

Oggi, sabato 30 novembre, docenti e studenti accoglieranno genitori e alunni delle scuole secondarie di primo grado con attività, laboratori e presentazione di tutti i corsi.

Al 'Fermi' di Ventimiglia sono attivi i seguenti corsi tecnici a indirizzo Economico e Tecnologico: Amministrazione Finanza e Marketing, ex corso "Ragioneria"; Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex corso "Geometri" e Tecnico Turistico.

I seguenti corsi sono attivi al 'Polo' di Ventimiglia: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale per gli ausili ottici; Servizi per la sanità e l'assistenza sociale e servizi commerciali Curvatura Turismo accessibile.

I corsi al 'Montale' di Bordighera sono: Liceo scientifico opzione scienze applicate e relazioni internazionali per il marketing.

"Non perdete l’occasione di conoscere ambienti e attività, la scelta della scuola superiore è importante!" - sottolineano le scuole.