Ospedaletti: arrivate in comune le integrazioni al progetto del porto, Cimiotti "Approvazione in consiglio entro gennaio"

Sono arrivate in Comune, ad Ospedaletti, le integrazioni tecniche al progetto di finanza relative al completamento del porto di Marina di Baiaverde, come da richiesta del Responsabile Unico Progetto e quindi inviate dal 'soggetto promotore'.

Nel progetto sono previsti: opere a mare per 19,9 milioni di euro e, a terra per 39,4 milioni. Inoltre opere di ingegneria naturalistica per 6,7 milioni e impianti per la produzione di energia fotovoltaica per 3,7 milioni e altri tecnologici tra cui elettrici e idrologici per 3 milioni. Saranno investiti quasi 3 milioni per strade e parcheggi, un milione per uffici e spese varie.

Sono previste opere di urbanizzazione per un totale di 6,3 milioni. Tra queste lo spostamento della fognatura, la realizzazione di una spiaggia, di un relativo locale e della viabilità di accesso allo spazio demaniale. La realizzazione della quota parte del parco pubblico e della pista ciclabile oltre ai parcheggi pubblici coperti da pannelli fotovoltaici. Riscontrato alcune mancanze, completamento di alcune parti tecniche.

Le integrazioni sono attualmente al vaglio dei tecnici incaricati dal Comune che devono valutare la completezza e l'idoneità di tali integrazioni. “Siamo molto contenti - dice il Sindaco Daniele Cimiotti - di questo ulteriore passo verso la futura realizzazione del nuovo porto a Ospedaletti”.

Dopo l’ok dei tecnici il progetto tornerà in Consiglio, dove venne presentato alcuni mesi fa, tra dicembre e gennaio. Se, come viene auspicato dall’Amministrazione, verrà approvato, scatterà la procedura con la Conferenza dei Servizi e, quindi, verrà messo a bando. “Mi auguro che – termina Cimiotti - nel primo semestre del 2025, venga approvato definitivamente e, quindi, entro l’inizio del 2026 si possano aggiudicare i lavori”.

La durata dei lavori è di circa tre anni e, se tutto andrà bene, ad Ospedaletti si augurano che i lavori possano terminare per l’inizio del 2029.