Bordighera: il 5 dicembre si riuniscono due commissioni Consiliari

Si riuniranno a Palazzo Garnier il prossimo 5 dicembre la Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione e la Commissione Consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente del Comune di Bordighera.

La Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione è convocata per le ore 8.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica settima variazione al bilancio di previsione 2024/2025/2026;

2. Regolamento di contabilità e dei controlli interni - Modifica;

3. Regolamento per la disciplina delle entrate comunali – Modifica;

4. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - Modifica;

5. Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Modifica;

6. Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Modifica;

7. Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU – Anno 2025;

8. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota anno 2025;

9. Sportello unico edilizia – Verifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie;

10. Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e bilancio di previsione periodo 2025/2026/2027;

11. Servizio segreteria generale - Convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro per il servizio in forma associata della segreteria comunale (art. 30 D.lgs 18.08.2000 n. 267 - art. 10 D.P.R 4.12.1997 n. 465) – Rinnovo;

12. Commercio – Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all’apertura di nuove attività economiche – Approvazione;

13. Commercio – Regolamento del mercato di Bordighera degli agricoltori – aggiornamento.



La Commissione Consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente è convocata per le ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Demanio marittimo – Progetto di utilizzo comunale delle aree marittime – Modifica;

2. Commercio – Modifica dell’assetto del mercato settimanale del giovedì (prima area mercatale) – Approvazione;

3. Protezione civile – Aggiornamento piano comunale di protezione civile – Approvazione. ​