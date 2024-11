Sanremo respira sempre più aria di festa: iniziato l'allestimento dell'albero in Piazza Borea D'Olmo (Foto)

Con le natalizie sempre più vicine all'inizio ufficiale, Sanremo inizia a "preparare l'abito delle grandi occasioni": alle installazioni delle luminarie ha iniziato nella mattinata di oggi ad essere allestito quello che è per eccellenza il simbolo del Natale, ovvero l'albero.

In Piazza Borea D'Olmo il personale addetto ha iniziato a tirare fuori tutte le parti dell'albero, in vista dello spettacolo e dell'accensione delle luminarie previsti per sabato 7 dicembre, che daranno ufficialmente il via alla stagione natalizia, con tutta la serie di eventi che sono stati messi in calendario.

Già predisposto il palchetto che sarà utilizzato per la cerimonia di taglio del nastro, in quella che sarà un fulcro delle manifestazioni di quest'anno, che coinvolgeranno i passanti con palchi musicali, animazione e spettacoli rivolti ai bambini.