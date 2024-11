Sanremo: applausi a scena aperta al Casinò per l’orchestra Swing Kids nell’omaggio Lelio Luttazzi

Ha riscosso pieno successo il concerto tenuto ieri pomeriggio al Casinò di Sanremo per ricordare il Maestro Lelio Luttazzi in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita patrocinate dal Ministero della Cultura. Pienone di pubblico alla Sala Privata per ascoltare Freddy Colt e la sua Orchestra “Swing Kids” con la voce di Serena Suraci e la partecipazione dello showman romano Paolo Tagliaferri.

Quest’ultimo è stato apprezzato per passare dalle vesti di presentatore a quelle di pianista e di cantante. Con il titolo “Un uomo e la sua musica” si sono ascoltate belle interpretazioni di brani strumentali di taglio jazzistico composti e arrangiati da Luttazzi insieme ad alcune canzoni che hanno fatto epoca, riproposte in arrangiamenti firmati da Antonello Capuano, Demo Bruzzone, Antonello Vannucchi, Felice Reggio e dallo stesso Freddy Colt. L’orchestra degli “Swing Kids”, che sfoggiava il consueto fez rosso del Sultanato dello Swing, ha messo in luce i suoi notevoli solisti alla tromba, ai sassofoni e al pianoforte. Presente in sala la moglie del Maestro, Rossana Moretti Luttazzi, presidente della Fondazione Lelio Luttazzi, che ha organizzato l’evento con la collaborazione del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”.

Non mancavano in sala personalità come l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, avvocato Enza Dedali, il Sindaco di Bajardo Remo Moraglia e signora, il Consigliere Comunale di Sanremo dottor Vittorio Toesca, nonché numerosi esponenti di associazioni culturali cittadine. Tra swing e ironia, eleganza e originalità si è così reso omaggio ad un artista unico nel panorama dello spettacolo italiano: un jazzista prestato alla televisione, un autore, un cineasta, uno scrittore, una vera “icona” degli anni Sessanta, ma soprattutto un musicista in grado di confrontarsi con i grandi Maestri d’oltreoceano. Sanremo, grazie al coinvolgente concerto di ieri, ha degnamente ricordato il Maestro Luttazzi, che nel 2009 aveva calcato il palco dell’Ariston accanto ad Arisa, al pianoforte, in smoking come sempre.