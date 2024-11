Sanremo: al campo di atletica un’iniziativa dedicata agli studenti nell'ambito del progetto 'Sportivi per Natura in Riviera' (foto)

Si è svolta questa mattina a Sanremo, all’interno del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del diabete, dedicata a quattro classi dell’IC Sanremo Centro Levante - plesso Calvino. Presenti 80 giovani studenti che sono stati coinvolti in una corsa e altre attività fisiche (salto in lungo, salto in alto, vortex, velocità) effettuate presso il campo di atletica di Pian di Poma.

Alla giornata ha partecipato anche l’assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni. “Un plauso agli organizzatori e agli insegnanti che hanno coinvolto i ragazzi in una così bella giornata – ha detto - Lo sport vuol dire divertimento e benessere. L’attività fisica inoltre permette di essere lucidi anche nello studio. Noi come territorio abbiamo la fortuna di vivere all’interno di una palestra a cielo aperto. L’invito a tutti i giovani è quindi quello di praticare sport, in qualunque tipo di disciplina, perché aiuta a stare bene ed in salute“.

E’ poi seguita una merenda collettiva per recuperare le forze e la cerimonia di premiazione. Tutti i ragazzi hanno ricevuto una medaglia green in legno, mentre l’Istituto e ognuna delle quattro classi sono state omaggiate di una targa a ricordo della giornata.

Mercoledì gli stessi studenti avevano partecipato, presso la scuola, ad un incontro di formazione sulla prevenzione al diabete e sui corretti stili di vita. L’iniziativa, dedicata ai giovani studenti, si è svolta in collaborazione con ADGP (Associazione Diabete Giovanile Ponente) e AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete).