Come acquistare SLAP, la meme coin felina del gatto schiaffeggiante

Se non avete avuto modo di investire in token a tema felino che sono esplosi nell’ultimo anno, come Popcat, Mog Coin o Cat in a Dogs World, c’è ancora speranza di entrare in un progetto interessante che abbia un gatto come mascotte. Si tratta della nuovissima meme coin CatSlap (SLAP), un progetto all’inizio del suo percorso che ha una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 milioni di dollari, pertanto è possibile entrare a un prezzo favorevole.

La seguente è una guida per principianti che illustra come acquistare in pochi passi i token SLAP utilizzando una risorsa rapida ed efficiente come Best Wallet.

Fattori che rendono CatSlap ($SLAP) una meme coin da prendere in considerazione

Prima di passare alla guida vera e propria, vediamo i tre punti fondamentali per cui SLAP può essere un token vantaggioso da acquistare in questo preciso momento.

Una nuova meme coin: CatSlap è stata appena lanciata. La sua narrativa si basa sul meme di un gatto che si diverte a "schiaffeggiare", un tema che si sta dimostrando molto attraente tra gli investitori. Infatti, il valore di SLAP è aumentato di oltre il 2.600% dal giorno suo lancio su DEX.

Valutazione inferiore ai 12 milioni di dollari: CatSlap potrebbe essere una delle migliori criptovalute con micro-cap da acquistare in questo momento. La sua attuale capitalizzazione di mercato, infatti, offre agli investitori ad alto rischio un’opportunità di crescita significativa.

Le meme coin a tema felino sono in crescita: I progetti a tema “gatto” sono una delle narrative più forti nell’attuale ciclo di mercato. Token come Popcat e Mog Coin hanno visto crescite molto esplosive. Investire in nicchie di tendenza è una strategia utilizzata frequentemente dalle balene crypto.

Come acquistare SLAP usando Best Wallet

Attualmente, CatSlap è disponibile su una sola piattaforma: Uniswap, uno scambio decentralizzato (DEX). Tuttavia, questo potrebbe non essere ideale per i principianti. Per questo motivo, CatSlap ha stretto una collaborazione con Best Wallet, un’app wallet user-friendly che offre soluzioni di archiviazione non-custodiale.

Gli utenti di Best Wallet possono acquistare SLAP direttamente dal proprio saldo, senza dover interagire con i pool di liquidità di Uniswap.

Step 1: scaricare l’app Best Wallet

È possibile iniziare a usare Best Wallet in pochi minuti . Innanzitutto bisogna scaricare gratuitamente l’app Android o iOS dal sito ufficiale di Best Wallet. Basta scansionare il codice QR sul sito ufficiale per accedere alla pagina di download su Google Play o App Store. In alternativa, basta cercare il nome dell’app nei rispettivi store e avviare il download.

Successivamente, bisogna aprire l’app al termine dell’installazione e impostare un PIN. Verranno richieste anche misure di sicurezza aggiuntive che consigliamo di abilitare, come per esempio l’autenticazione a due fattori.

Step 2: l’acquisto di ETH

Per investire in CatSlap è necessario disporre di criptovaluta ETH (Ethereum), poiché l’unica coppia di scambio su Uniswap è SLAP/WETH.

Fortunatamente, potete acquistare ETH direttamente nell’app Best Wallet tenendo conto di alcuni elementi. Tra questi sono da segnalare il valore minimo d’investimento, che è di 8,42 dollari, un importo comunque molto basso, e i metodi di pagamento accettati, che includono carte di credito e di debito, Skrill, Neteller e Revolut. Infine alcuni fornitori fiat partner offrono acquisti senza requisiti KYC, quindi non verranno richiesti documenti di identificazione.

Basta quindi selezionare la criptovaluta, cliccare sul pulsante “Buy” e scegliere l’importo che si desidera acquistare usando il metodo di pagamento preferito. Gli ETH verranno così inviati al vostro wallet e, con il saldo disponibile, potrete passare alla fase successiva.

Step 3: accedere alla sezione “Upcoming Tokens”

Questa è una parte distintiva dell’esperienza di Best Wallet. La sezione Upcoming Tokens, infatti, presenta una vasta gamma di criptovalute e meme coin che vengono offerte all’utente, non solo CatSlap ma anche tantissime altre prevendite che potrebbero rivelarsi interessanti.

Una volta individuata la sezione Upcoming Tokens nella pagina principale dell’app di Best Wallet, dopo aver selezionato la scheda, si potrà selezionare CatSlap tra le varie opzioni offerte per continuare.

Step 4: acquistare i token $SLAP

Siamo giunti al punto fondamentale della guida, ovvero come acquistare concretamente i token $SLAP.

In realtà questa operazione è estremamente semplice, poiché, arrivati a questo punto, si avranno già tutti i prerequisiti necessari per portare a termine questa operazione.

Per farlo, basterà inserire la quantità di ETH che si desiderano scambiare con i token $SLAP, assicurandosi di lasciare un margine sufficiente di saldo per coprire le commissioni di Ethereum (le cosiddette gas fee).

Quindi, confermare l’acquisto e attendere che l’app esegua in tempo reale la transazione. I token verranno così visualizzati nel saldo del vostro wallet in pochi secondi.

