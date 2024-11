Soldano: incendio di un'auto stanotte, indagini in corso per capire chi possa averla spostata

Sono in corso da parte dei Carabinieri le indagini sull’incendio che ha distrutto un’auto, questa notte a Soldano, piccolo centro dell’entroterra di Vallecrosia.

Secondo i primi riscontri, infatti, la vettura era stata lasciata da tempo in un terreno privato, senza assicurazione ma non veniva utilizzata. Questa notte è stato dato l’allarme per l’incendio, ma la vettura è stata trovata sul ponte di ferro del paese.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme ma non hanno potuto evitare i gravi danni provocati dal fuoco. Sul posto erano presenti i Carabinieri che ora stanno svolgendo indagini per capire chi possa aver spostato l’auto e, ovviamente se si tratti o meno di un incendio doloso.