Sanremo: lascito di Elsa Ausenda alla Lilt, "Per quest’ultimo gesto di beneficenza la ringraziamo pubblicamente"

Oggi la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Imperia-Sanremo non può che rinnovare la gratitudine verso Elsa Ausenda. La cittadina Benemerita della città di Sanremo ha infatti ricordato anche la Lilt tra i destinatari dei suoi beni. L'ex imprenditrice ha annoverato l’associazione nelle sue ultime volontà testamentarie. "Per quest’ultimo gesto di beneficenza - dicono dalla direzoine della Lilt - la ringraziamo pubblicamente".

Elsa Ausenda, per anni titolare dell'omonimo negozio di Sanremo, è mancata nel settembre 2023 all’affetto di tutta la cittadinanza, verso cui, insieme al marito Carlo, si è sempre dimostrata attenta e generosa. Ne è prova la destinazione di immobili di loro proprietà a favore delle persone più bisognose e la restituzione alla città di Sanremo del bronzo della Vittoria. Il Monumento ai Caduti, sito in corso Mombello, è stato restaurato per volere di Elsa Ausenda in memoria dello scomparso coniuge.

Il Presidente Claudio Battaglia e il Consiglio Direttivo della LILT Le sono grati per aver reso concreto l’impegno nel promuovere la cura verso la comunità non solo nel corso della Sua esistenza, ma anche post mortem. Il contributo da Lei lasciato sarà utile per la realizzazione degli obiettivi della LILT nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce dei tumori e per il trasporto dei pazienti oncologici.