Sanremo: ieri sera la presentazione ufficiale del comitato 'Coldirodi-In', lunedì prossimo la prima riunione

Si è svolta ieri sera, nell'ex sala consiliare di Coldirodi, in piazza San Sebastiano a Sanremo e alla presenza del Vice Sindaco Fulvio Fellegara, la presentazione del Comitato cittadino ‘Coldirodi-IN’. Hanno partecipato numerosi colantini che hanno ascoltato le linee guida.

"Il Comitato - ha spiegato il Presidente Paola Peluso -nasce in funzione delle linee di mandato presentate e approvate dall'Amministrazione nel Consiglio Comunale del 23 Ottobre scorso e lo scopo dello stesso è: promuovere la partecipazione dei cittadini della frazione di Coldirodi alla vita amministrativa del Comune attraverso la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali, facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi presenti sul territorio. Il Comitato vuole essere a-politico e a-partitico, è aperto a tutti coloro che desiderano collaborare per la frazione apportando il contributo con iniziative, proposte e con una attenta osservazione delle criticità presenti”.

Il nome stesso nel suffisso ‘IN’ (insieme per Coldirodi) esprime la volontà di lavorare in gruppo, come è stato fatto nella raccolta firme che ha dimostrato che, quando si uniscono le forze, i risultati arrivano. “Ringraziamo tutti i colantini – termina il presidente - che hanno dato il loro contributo e le attività della frazione, quali il Bar Il Mulino, il Fizz, Il Bar Mondovì che hanno messo a disposizione i loro locali per la raccolta delle firme. Sono già numerose le adesioni e, con grande piacere, abbiamo molti giovani che rappresentano energie fresche e proiettate verso il futuro. Il Vice Sindaco Fulvio Fellegara, che ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità, ha sottolineato l'importanza di ritornare ad ascoltare ed operare in modo attivo tra la gente ed è questo il nostro impegno”.

Fellegara ha presentato l'iniziativa da parte della nuova Amministrazione di creare un gruppo di volontari cittadini che offrano una parte del loro tempo per svolgere alcune mansioni nei quartieri-frazioni. La proposta è stata accolta con entusiasmo dai colantini presenti, molti dei quali hanno subito aderito dando la loro disponibilità. La prima riunione, aperta a tutti coloro che vorranno portare il loro contributo, è fissata per lunedì prossimo alle ore 18:30 nella stessa sala.