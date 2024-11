Bordighera, il 10 dicembre la presentazione de" Io e 1.176 Km da Torino ad Acri a piedi”

Un nuovo appuntamento con la letteratura alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: martedì 10 dicembre alle 16.30 sarà protagonista Antonio Perrellis, autore di “Io e 1.176 Km da Torino ad Acri a piedi”. Il libro racchiude il racconto autobiografico del percorso che lo scrittore ha compiuto dal capoluogo piemontese, in cui attualmente vive, alla città natale Acri; tra inizio e fine del viaggio si susseguono gli incontri con le persone che, in forme diverse, hanno aiutato Perrellis a compiere un’esperienza unica e contemporaneamente hanno raccolto il suo messaggio di solidarietà a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, della Fondazione Crescere Insieme all'Ospedale Sant'Anna e dell'Associazione Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi di Torino.

“Continuano le iniziative della Biblioteca Civica Internazionale per diffondere il piacere della lettura e sostenere il suo ruolo come strumento di conoscenza e consapevolezza.” commenta il Sindaco Ingenito. “Sono particolarmente felice di quest’impegno, che rende ancora più preziosa la già fondamentale attività culturale del centro della via Romana”.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52 a Bordighera, è aperta secondo l’orario invernale: