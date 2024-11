Sanremo: la passeggiata Imperatrice nel degrado, il luogo iconico della città dei fiori ha bisogno di un profondo restyling (Foto)

Corso Imperatrice, storica passeggiata di Sanremo rappresenta un luogo iconico della città dei fiori, estendendosi dalla ex stazione di piazza Cesare Battisti al quartiere della Foce, alla periferia Ovest della città. Una zona spesso fotografata e anche teatro di immagini televisive, spesso legate al Festival della canzone che, però, dovrebbe essere mantenuta un po’ meglio. Le aiuole che dividono la passeggiata e le palme sono curate ma, sicuramente, il resto degli arredi avrebbe bisogno di un restyling importante.

E’ bastata una breve passeggiata per verificare rotture e situazioni di degrado che avrebbero bisogno di un intervento immediato. Lavori che costerebbero non poco, ma è davvero un peccato vedere una così bella zona della città depauperata dal tempo e dalle intemperie. Panchine rotte, marmi e muretti neri e segnati dal tempo, e mattonelle del celebre corso, semi distrutte. Sappiamo da tempo che la pavimentazione non esiste più (anni fa è stato rifatto il marciapiede opposto e sono state usate piastrelle simili) e che quindi sarà impossibile sostituirla parzialmente. Ma la situazione non è certo delle migliori.

Corso Imperatrice nasce a fine ‘800, quando Sanremo si ‘espande’ verso Ponente, con il progetto per il ‘Corso di Mezzogiorno’, che comprendeva la creazione di un giardino. Nella creazione del corso ebbe un ruolo importante l’imperatrice di Russia Maria Alexandrovna, dalla quale prende poi il nome. A Ponente sono presenti pregiati giardini e la zona ha bisogno di un serio restyling

Una passeggiata storica, quindi, che avrebbe bisogno di una bella sistemata e, come per altre zone della città, di una manutenzione decisamente più attenta. A breve vivremo il periodo natalizio, spesso pregno di turisti e proprietari di seconde case, senza dimenticare quello legato al Festival. E corso Imperatrice sarà sicuramente un luogo di ritrovo, soprattutto nelle giornate di sole.