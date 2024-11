Ventimiglia: lavori alla barriera autostradale ed opere connesse, il sindaco incontra i vertici di Concessioni del Tirreno

Il Sindaco, On. Flavio Di Muro, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Calimera, e l’Assessore all’Urbanistica, Adriano Catalano, hanno incontrato i vertici di Concessioni del Tirreno S.p.A. per fare il punto circa il completamento dei lavori alla barriera autostradale.

I lavori di riqualificazione del piazzale autostradale di Ventimiglia e pertinenze connesse proseguono, infatti, speditamente: tutte le nuove 23 piste della barriera autostradale sono fruibili. Sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento del viadotto della rampa dedicata agli utenti provenienti da Genova e diretti a Ventimiglia, della rampa di ingresso da Ventimiglia per la Francia e di uscita dalla Francia per Ventimiglia, che consentiranno di migliorare la fruibilità della nuova barriera autostradale. Si prevede di collaudare il viadotto e di aprire al traffico la rampa direzione Genova per Ventimiglia entro le prossime festività natalizie. Entro il mese di dicembre verranno inoltre completate le ulteriori rampe di adduzione allo svincolo sopra indicate e tutte le attività interferenti con l'asse autostradale. Si sta inoltre lavorando al completamento del fabbricato di stazione con annesso parcheggio ed alla sistemazione di tutte le aree esterne.

Le prossime fasi esecutive riguarderanno il completamento delle aree di svincolo esterne, le sistemazioni a verde, la realizzazione di una elisuperficie e del parcheggio di interscambio che si presume possano essere completati entro il mese di maggio 2025, in anticipo di 4 mesi rispetto al programma contrattuale. Gli interventi di riassesto idraulico del Rio Peidaigo a monte della confluenza del fiume Roja sono stati completati. L'ammontare complessivo dell'investimento è di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni per i lavori.

“Una riunione in cui abbiamo avuto modo di verificare l’andamento dei lavori al nuovo casello autostradale – dichiara il Sindaco Flavio Di Muro - anche per segnalare alla società alcune criticità e problematiche che i cittadini ci hanno rivolto e di cui ci siamo fatti interpreti presso la società stessa. Devo dire che hanno dimostrato sensibilità e attenzione alle nostre rimostranze e per questo li ringrazio”.