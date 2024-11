Sanremo: oggi pomeriggio a Palazzo Nora gli 'Stati Generali' di Assoturismo della nostra provincia

Importante convocazione degli Stati Generali di Assoturismo Imperia , la federazione sindacale rappresentativa delle imprese operanti nel settore turismo della Confesercenti a tutela degli interessi delle imprese turistiche a livello politico, istituzionale ed amministrativo.

"Assoturismo – dichiara Ino Bonello presidente provinciale Confesercenti – nella logica che il turismo costituisce anche uno straordinario sistema di imprese, che produce risorse creando servizi per ogni tipo di domanda, e nella consapevolezza di una accresciuta rappresentatività, in grado ormai di raffigurare tutta la filiera delle imprese turistiche italiane, continuerà a fornire quel formidabile contributo di idee, di iniziative e di impegno per l’assistenza e la valorizzazione di tutte le sue componenti aderenti. Il costante lavoro e la passione di tutta la squadra provinciale della organizzazione di Confesercenti, ha contribuito ad una importante crescita interna, con aumento delle aziende aderenti, lo sviluppo di nuovi progetti, la presenza costante a tutti i Tavoli del Turismo comunali, alla creazione di eventi di promozione dei prodotti locali e del territorio in diverse fiere del turismo".

L'incontro diviso in due sessioni, si svolge oggi a Sanremo al Museo Civico di Palazzo Nota. In una prima fase verranno rinnovate le cariche elettive, gli organigrammi delle federazioni ed è prevista l'elezione dei nuovi presidenti provinciali. A seguire alle ore 17.00, è previsto un meeting rivolto a tutti gli operatori del settore, alle autorità, sul tema della promozione turistica con la partecipazione di vari esperti che racconteranno esperienze e lo stato di salute del turismo nel nostro territorio.

“Il tema dell'accoglienza – prosegue Bonello - è determinante nella attività turistica delle nostre strutture, e per questo abbiamo invitato relatori capaci di portare le proprie esperienze professionali, rivolte anche alle nuove linee sulla cultura d'impresa che nascono da un nuovo approccio, basato intanto sull'etica e sulla responsabilità sociale d'impresa". Dopo il saluto delle autorità e del presidente Bonello sono previsti gli interventi di Marco Benedetti - Ceo della D.M.O. Riviera dei Fiori, Francesca Montaldo – della Agenzia In Liguria, Andrea Ventura - Ceo di RebelDigital e Stefano Gagino - esperto di risorse umane e gestione del personale.

"Il turismo stimola – conclude Sergio Scibilia segretario provinciale - l'attività di numerosi settori collegati, oltre a sostenere lo sviluppo dei territori, creando lavoro e generando reddito e introiti di valuta estera. La promozione di una struttura, di una località, piuttosto che un nuovo servizio o una nuova attività, passa attraverso una nuova visione di impresa, che può crescere grazie anche ad un adeguato supporto formativo, in linea con il mercato e con le attuali sensibilità ed esigenze del turista, che sceglie anche in base a certi parametri di sostenibilità”.