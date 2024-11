Mensa scolastica a Bordighera, i genitori: "Chiediamo un menù più gustoso" (Foto e video)

"Un menù più gustoso e appetibile nella mensa scolastica". Lo hanno richiesto i genitori dei bambini che frequentano le scuole di Bordighera durante un confronto, svoltosi nel pomeriggio odierno presso l'istituto comprensivo De Amicis, in via Pelloux, tra gli assessori Martina Sferrazza e Melina Rodà, il dirigente scolastico e biologa specializzata in chirurgia clinica Tiziana Montemarani, una nutrizionista e i rappresentanti della ditta Elior che si occupa del servizio mensa.

Nel corso dell'incontro, convocato in seguito a polemiche, anche sui social, sono stati affrontati dubbi e preoccupazioni, da parte dei genitori, sul menù che viene proposto settimanalmente ai cinquecento bambini che frequentano le scuole della città. "Secondo noi è un menù gravemente insufficiente in termini di proteine e troppo vegetariano, composto prevalentemente da verdure e legumi, rispetto alle mense scolastiche delle scuole di altre città confinanti, dove i bambini mangiano pasta al pomodoro, polpette alla genovese, bietole e frutta fresca, chiediamo che venga servito un menù più gustoso con più carne o più varietà di pesce" - sottolineano i genitori presenti, una quindicina - "Abbiamo notato che alcuni bambini quando escono da scuola sono stanchi, hanno mal di testa o sono affamati, perciò a nostro parere il menù va modificato. Proponiamo di servire il pesce il venerdì e negli altri giorni un cibo più appetibile, come le crespelle al formaggio".

"Offriamo un menù equilibrato e completo di proteine e vitamine, appositamente studiato per i bambini e approvato dall'Asl1" - replicano i rappresentanti della ditta che si occupa di servizio mensa - "E' educazione alimentare. Negli anni ci siamo accorti che i bambini non mangiavano carne, abbiamo provato tutte le tipologie di pesce ma alla fine buttavamo tutto perché il cibo veniva lasciato nel piatto e così alla fine abbiamo optato per un tipo di pesce che piace e che non ha tante spine anche per una questione di sicurezza. Proponiamo, inoltre, un menù speciale una volta a settimana, che ogni volta è diverso, proprio per far provare tutto ai bambini. La merenda è bilanciata secondo il menù del giorno. Un genitore dovrebbe approvare e apprezzare che stiamo attenti alla salute dei bambini".

"Sono contenta che all’incontro abbiano partecipato un pochino più di genitori rispetto ad altri incontri organizzati dalla ditta Elior, certamente sempre pochi se parliamo di tre plessi scolastici" - dichiara l'assessore Martina Sferrazza - "L’intento era quello di spiegare il menù e il perché delle scelte fatte. Sicuramente non approvato da tutti ma nell’inserimento del 'menù speciale' una volta a settimana -come da capitolato - dove si introduce un carboidrato una proteina animale e verdura andiamo un pochino incontro al pensiero di qualche genitore. È, comunque, sempre bello un confronto vis a vis piuttosto che sui social con tutti i commenti negativi e controproduttivi del caso. Rimango sempre a disposizione come ho fatto da un anno e mezzo a questa parte".

"Ho assaggiato i piatti serviti in mensa e sono davvero ottimi ed equilibrati" - sottolinea il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Ho ascoltato diversi genitori riguardo al servizio mensa e sono sempre disponibile a un confronto. Ringrazio l'Amministrazione comunale che è sempre disponibile e attenta e la ditta e i genitori per essere venuti, anche se sinceramente mi aspettavo più partecipazione".

Per l'occasione era presente anche il consigliere regionale e consigliere comunale Walter Sorriento. "Sono estremamente soddisfatto dell'esito della riunione: un confronto proficuo che ci ha permesso di raccogliere preziose informazioni e suggerimenti, anche da parte di alcuni genitori" - afferma il consigliere Sorriento - "Un ringraziamento speciale va alla nostra nutrizionista per l'ottima esposizione riguardo alle esigenze legate ai menu scolastici, con un focus sulla dieta mediterranea, i riscontri scientifici e l'importanza della rotazione di determinati alimenti. Rivolgo un plauso al lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione, con particolare riconoscimento all'attenzione che l'assessore Sferrazza dedica alle tematiche sociali. Grazie a tutti!".