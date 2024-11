Serie di furti in bar e negozi ma anche su auto in sosta in tutta la provincia: arresti e denunce da parte dei Carabinieri

I Carabinieri del Radiomobile di Sanremo hanno denunciato in stato di libertà un ventiduenne residente nella città dei fiori e una donna di 43 anni di origini brasiliane, per furto aggravato. I due, approfittando del buio e del fatto che in questo periodo dell’anno la città è meno movimentata, hanno improvvisato una 'spaccata' ai danni di un bar di piazza Eroi Sanremesi dal quale, a parte l’ingente danno alla porta di ingresso per via dello scardinamento, sono riusciti a portare via solo circa duecento euro di fondo cassa e qualche bottiglia di liquore.

Nella serata di ieri, a Bordighera, i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un algerino di trentadue anni responsabile di furto aggravato all’interno di un furgone adibito alla consegna dei farmaci. L’uomo, con la complicità di una donna di origine marocchina, ha atteso che l’autista si allontanasse per eseguire delle consegne e, approfittando della situazione, è salito sul furgone sottraendo uno smartphone di ultima generazione. L’uomo è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima, mentre la donna è stata deferita in stato di libertà per aver concorso nel reato. Sempre a Bordighera, nei giorni scorsi, un cittadino rumeno di trent’anni è stato identificato dai Carabinieri della locale Stazione quale possibile autore di almeno due furti di abbigliamento presso un esercizio commerciale di via Vittorio Emanuele, perpetrati tra il 19 e 20 novembre ultimi scorsi.

A Dolceacqua, infine, nei giorni scorsi un marocchino di trent’anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato su diverse autovetture lasciate in sosta. Lo straniero, dopo aver racimolato solo pochi spiccioli e qualche oggetto rompendo i finestrini di più di dieci auto in sosta, è stato colto sul fatto da uno dei proprietari dei veicoli mentre rovistava dentro la sua auto. Datosi alla fuga tra i boschi, è stato poi raggiunto e arrestato dai Carabinieri della locale Stazione.