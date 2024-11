Sanremo: avviata la selezione per una assunzione da addetto ai sistemi informativi al Casinò

Come riporta ‘Gioco News’ il Casinò di Sanremo ha indetto una selezione che porti ad una graduatoria per il ruolo di addetto ai sistemi informativi. La selezione, eventualmente preceduta da prova preselettiva, avverrà mediante una prova scritta, orale e pratica a cura di una Commissione esaminatrice.

Il selezionato sarà assunto con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno, per l’organizzazione e sistemi Informativi e inquadrata al terzo livello del contratto collettivo aziendale.

La domanda dovrà pervenire entro le 12 del 13 dicembre. I candidati dovranno possederne di particolari: un diploma di istruzione secondaria superiore e un' esperienza professionale nel ruolo, acquisita come lavoratore autonomo o dipendente, maturata, per un periodo di almeno 3 anni (anche come somma di periodi non consecutivi) nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso.

La graduatoria finale avrà una validità di 24 mesi.