Presentato a Villa Nobel il film "Le melodie del Bosco dei Faggi": riprese a Sanremo, Taggia e Imperia per una produzione internazionale (Foto e video)

Nel Ponente ligure si stanno svolgendo le riprese di "Le Melodie del Bosco dei Faggi", un film prodotto dalla casa cinematografica Ventitre Srl di Roma. La sceneggiatura, vincitrice del bando promosso da Regione Liguria e Genova Liguria Film Commission, è stata premiata per lo spessore narrativo e l'importanza del progetto per il territorio. Il film è realizzato con il contributo di Filse e coinvolge le città di Sanremo, Imperia e Taggia. Questa mattina si è tenuta la conferenza di presentazione dell'opera, che ha visto presenti parte del cast e della produzione, oltre ai vari enti istituzionali.

La pellicola, scritta e diretta dal regista e produttore Roberto Lippolis, con la collaborazione dell'attore e membro della produzione Enzo Storico, vanta un cast internazionale. Tra i protagonisti figurano Nastassja Kinski, celebre attrice e modella tedesca, vincitrice di un Golden Globe, nota per film come "Tess" di Roman Polanski e "Paris, Texas" di Wim Wenders. Accanto a lei, gli attori hollywoodiani John Savage ("Il Cacciatore"), Cassandra Gava ("Conan il Barbaro") e Vincent Spano ("Rusty il Selvaggio"). Il cast include anche talenti italiani e internazionali come Andrea Bruschi, Giorgia Wurth e Antonella Salvucci.

"La storia, che ha nella musica il filo conduttore e la centralità di tutto il film, narra il tormento del protagonista: un direttore d'orchestra di origine ceca, innamorato della Riviera Ligure, dove si trasferisce a vivere con sua moglie negli anni '80. Questi tormenti, rivissuti attraverso dei flashback, lo riportano nel campo di concentramento di Terezin, una fortezza a 60 km da Praga che, durante l'occupazione nazista, venne utilizzata dai tedeschi come luogo di prigionia per gli artisti ebrei cechi e austriaci. Da questo fatto storico, realmente accaduto, prende vita la trama del film, ricca di pathos e colpi di scena," spiega il regista Roberto Lippolis.

Le riprese, che proseguiranno fino al 7 dicembre, includono alcune delle location più suggestive del Ponente ligure, come Villa Nobel a Sanremo, Villa Grock a Imperia, il centro storico di Taggia e i conventi di San Domenico e dei Cappuccini. Alcune scene saranno inoltre girate a Terezin, in Repubblica Ceca, il luogo che ha ispirato la trama. "Roberto ed io frequentiamo il Ponente Ligure ormai da anni, in quanto da numerose edizioni facciamo parte della giuria dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli di Taggia, caratterizzati dalle magnifiche ambientazioni storiche e dal corteo in costumi del 1600. Conosciamo il territorio e sapevamo di poter contare sui Rioni taggesi per trovare comparse e supporto. La decisione, quindi, di girare il nostro film in provincia di Imperia, è stata automatica. Voglio ringraziare Regione Liguria, Filse, Genova Liguria Film Commission, la Provincia, i comuni coinvolti e, ovviamente, il comitato organizzatore di San Benedetto per la bella collaborazione e il benvenuto ricevuto. Saranno giorni intensi di lavoro, di riprese e programmazione. Sarà un film che darà lustro al territorio e che siamo sicuri verrà accolto con grande interesse a livello internazionale," afferma Enzo Storico.

"E' indubbiamente una bella occasione di promozione per Sanremo - dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - che permetterà di valorizzare, in particolare, una peculiarità della nostra città, ovvero Villa Nobel. Una location d'eccezione, divenuta nel tempo importante punto di riferimento non solo per Sanremo ma per tutta la provincia." "Questo film, che ha un cast d'eccezione e che ha tutti i presupposti per diventare un prodotto di successo, è un formidabile spot per il nostro territorio," aggiunge Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia.

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, sottolinea l'importanza della collaborazione locale: "I nostri Rioni, gli stessi che animano i Festeggiamenti di San Benedetto Revelli con le ambientazioni storiche e il Corteo Storico, saranno protagonisti della pellicola. Circa una sessantina di comparse sono state scelte tra di loro, e alcuni avranno ruoli minori nel film."

"Una grandissima vetrina per il nostro territorio di Ponente che avrà la possibilità di essere visto in tutta Europa, ma anche in Asia e in America - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola - Mettiamo a disposizione di questo film internazionale alcune delle location più caratteristiche del nostro territorio. Come Regione Liguria continueremo a supportare questo tipo di iniziative che hanno un evidente ritorno economico, turistico e culturale".

L’assessore al turismo Luca Lombardi aggiunge: "Sarà una grande occasione di promozione della Liguria e del Ponente in particolare, attivando dinamiche legate al cineturismo." Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, conclude: "Il film dimostra come la nostra regione sia un set ideale per progetti audiovisivi di rilevanza storico-culturale. Il lavoro sinergico tra enti, produzioni e Film Commission sta posizionando la Liguria tra le regioni più vivaci in ambito cinematografico."