Sanremo torna sul grande schermo con "Le Melodie del Bosco dei Faggi": domani le riprese alla chiesa luterana (Foto)

Sanremo si prepara a ospitare nuovamente un set cinematografico, consolidando il suo legame con il mondo del cinema. Domani la città dei fiori sarà protagonista di una giornata di riprese per il film "Le Melodie del Bosco dei Faggi", prodotto dalla casa Ventitre Srl di Roma. Il film, che coinvolge anche le città di Imperia e Taggia, esplora il tema della musica durante la Seconda guerra mondiale. Le riprese, che si svolgeranno domani, mercoledì 28 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, presso la storica chiesa luterana di corso Garibaldi, vedranno la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il regista Roberto Lippolis ha scelto accuratamente le location, individuando in Sanremo uno scenario ideale per raccontare questa storia ricca di emozioni e memoria, come confermato anche dall'attore e membro di produzione, Enzo Storico: "Ci siamo letteralmente innamorati di questi paesaggi - ha affermato durante la conferenza stampa di presentazione del film - Per quanto riguarda Sanremo, Villa Nobel sarà l'abitazione principale del protagonista".

"Sanremo torna alla ribalta del cinema e non è la prima volta. In occasione di questo evento ho fatto un po' di studio e, grazie alla famiglia Vacchino, sono riuscito a ricostruire le prime riprese cinematografiche. La prima in assoluto fu nel 1913, ovviamente era un film muto dal titolo 'L’amore mio non muore'. Nei decenni successivi Sanremo è stata protagonista in importanti film. Il rapporto tra la città e il cinema è assiduo," ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager.

"Le Melodie del Bosco dei Faggi" è un progetto di ampio respiro, che intreccia la bellezza dei paesaggi liguri con una trama toccante, centrata sulla forza della musica come strumento di resilienza e memoria. Il film coinvolge anche altri luoghi del Ponente ligure, come Imperia e Taggia, ma Sanremo, con la sua storia e il suo legame con l’arte e la musica, avrà un ruolo di primo piano. Con questa produzione, Sanremo conferma ancora una volta la sua vocazione a essere un set naturale per il cinema, contribuendo alla valorizzazione del territorio e rafforzando il legame tra cultura, arte e turismo.