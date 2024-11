Ospedaletti, nuove telecamere per la sicurezza stradale: al via l’installazione di dispositivi T-Red sull'Aurelia

La Giunta Comunale di Ospedaletti ha deliberato l’installazione di nuove telecamere T-Red per il rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza stradale su uno dei tratti più trafficati e pericolosi del territorio comunale: la statale Aurelia, all’altezza delle intersezioni con Via Val di Rodi e altre aree sensibili come la zona Madison e l’incrocio Byblos.

La decisione è stata presa dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini e un’attenta analisi tecnica condotta dalla Polizia Locale. L’area interessata, caratterizzata da un intenso flusso veicolare e numerosi attraversamenti pedonali, è stata teatro di numerosi incidenti, spesso causati dall’alta velocità e dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. Le nuove telecamere, omologate dal Ministero dei Trasporti, saranno in grado di monitorare entrambe le corsie di marcia e rilevare automaticamente le infrazioni legate al mancato rispetto del rosso semaforico, procedendo poi con le notifiche delle sanzioni agli automobilisti.

I sistemi T-Red consentiranno un monitoraggio costante del traffico senza rallentare il flusso veicolare. Le telecamere, integrate con un sistema informatico avanzato, potranno leggere le targhe in tempo reale e documentare ogni violazione, garantendo una maggiore efficacia nei controlli stradali. La Giunta Comunale ha specificato che i dati saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy. Questo intervento, complementare all’attività della Polizia Locale, mira a tutelare pedoni e automobilisti, migliorando la qualità della circolazione e riducendo i rischi di incidenti stradali.