Sanremo: accuse del presidente Masu all'ex Assessore Faraldi che risponde "Affermazioni quanto meno fantasiose"

“La risposta alle, quantomeno fantasiose, affermazioni del presidente Masu è nell'articolo che il vostro giornale ha pubblicato il 12 luglio scorso. La criticità in oggetto è avvenuta quando la nostra amministrazione aveva oramai terminato il mandato da oltre un mese e si era appena insediata quella del Sindaco Mager in cui, tra le altre cose ‘Sanremo al centro’ è rappresentata”.

Sono queste le parole di Giuseppe Faraldi, ex Assessore al Turismo e Sport del Comune di Sanremo, in risposta alle dichiarazioni del presidente della Sanremese, Alessandro Masu, che ieri pomeriggio (QUI) lo aveva attaccato (insieme alla precedente amministrazione, guidata dall’ex Sindaco Biancheri) in relazione al caso delle ‘torri faro’. “Parlare di responsabilità o di ‘regali’ – prosegue Faraldi - sembra quantomeno sinonimo di approssimazione e di poca conoscenza di quanto fatto negli anni per l’impianto del Comunale. Sono disponibile in tutte le sedi a scoprire di quali regali il presidente Masu voglia ritenermi responsabile. Del resto analizzando i fatti si nota come l’attuale amministratore, venuta a conoscenza del fatto, abbia agito con tempestività per scongiurare il pericolo e rendere praticabili i campi. Inoltre con decisione del consiglio comunale su emendamento presentato, tra l’altro da ‘Sanremo al centro’, si sia resa disponibile la cifra per la sostituzione dei pali”.

“Trovo surreale – termina Faraldi - che si voglia fare passare la passata amministrazione, ed in particolar modo il sottoscritto, quali responsabili di un evento accaduto successivamente alla fine del mandato”.