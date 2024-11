Bordighera, giovedì incontro con i genitori per il servizio mensa scolastica

L’Assessore Martina Sferrazza rinnova per i genitori di tutte le scuole di Bordighera l’invito a prendere parte all’incontro sul servizio di mensa che si terrà dopodomani, giovedì 28 novembre, alle ore 15.30 presso il refettorio dell’Istituto Comprensivo De Amicis, in via Pelloux 32.



“Auspico un’ampia partecipazione alla riunione: sarà un’importante occasione per confrontarsi su un momento fondamentale della vita scolastica di bambini e ragazzi. Saranno presenti la nutrizionista e la referente della ditta Elior, affidataria del servizio, per poter affrontare insieme ogni aspetto e rispondere a tutte le domande sulla mensa.” commenta l’Assessore Sferrazza. “Ringrazio fin da ora i genitori che interverranno a questo momento di condivisione, da cui sono certa nasceranno elementi di grande interesse e chiarezza, e desidero comunque assicurare la mia disponibilità per tutti coloro impossibilitati a partecipare”.