Nuovo record di iscritti per la Sanremo Marathon 2024: un weekend di sport e sostenibilità (Foto e video)

La Sanremo Marathon, giunta alla sua settima edizione, si prepara a regalare un fine settimana di sport ed emozioni sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024. Con un record di 1600 iscritti già confermati, l’evento promette di essere uno spettacolo senza precedenti. Il programma offre un’ampia gamma di gare, dalla Maratona alla Dog Run, coinvolgendo atleti di ogni età e livello di preparazione, oltre agli amici a quattro zampe.

La manifestazione prende il via sabato 30 novembre a Ospedaletti con due eventi: la “Ospedaletti Run 5K” alle 15:00, seguita dalla “Dog Run 2,5K” alle 16:15. Domenica 1 dicembre sarà la volta delle competizioni principali a Sanremo, con partenza dal campo di atletica di Pian di Poma, a cominciare dalle ore 9 con Maratona e Mezza Maratona, per poi proseguire con la Family run subito dopo e la 10k che prenderà il via alle 9,15.

Il tracciato della Sanremo Marathon si sviluppa lungo la pista ciclopedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, attraversando i comuni di Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, fino al giro di boa a San Lorenzo al Mare. Il percorso, quasi completamente pianeggiante, è progettato per prestazioni ottimali. Anche le distanze più brevi, come la mezza maratona e la 10K, si sviluppano lungo lo stesso tracciato, offrendo scenari mozzafiato sulla costa ligure.

Il tracciato comporterà come intuibile delle modifiche alla viabilità, a cominciare dalla chiusura della pista ciclopedonale durante la manifestazione, dalle ore 8 alle ore 15. previsti poi in Pian di Poma il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00:00 del 29 novembre alle 24:00 del 1 dicembre. Il divieto di transito sarà invece attivo dalle 08:00 alle 15:00 di domenica 1 dicembre, mentre in zona portuale sarà vietato l’accesso dai passaggi a livello di ex Morgana, via Gioberti, corso Mombello e piazza Cesare Battisti. Sarà comunque garantito l’ingresso tramite il sottopasso Croce Rossa e via Del Castillo, con deroghe specifiche per i mezzi più alti di 2 metri.

L’evento abbraccia anche temi educativi e sociali. Venerdì 29 novembre gli studenti dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino saranno coinvolti nel progetto “Corriamo contro il diabete”, con attività sportive e di sensibilizzazione. Inoltre, mercoledì 27 novembre si terrà un incontro di formazione sulla prevenzione del diabete, organizzato con l’Associazione Diabete Giovanile Ponente.

Le iscrizioni online sono aperte fino al 29 novembre sul sito ufficiale. Sarà possibile iscriversi di persona fino al giorno stesso per alcune gare (escluse ovviamente Maratona e Mezza Maratona, essendo competizioni ufficiali). Ulteriori dettagli sull’evento e aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione.

"Ringrazio la Sanremo Marathon, Igor Varnero, Gianfranco Adami e tutti i volontari che insieme collaborano all’organizzazione di questo magnifico evento - ha affermato l’assessore allo sport Alessandro Sindoni - A me capita spesso, quando visito un territorio, di cercare le piste ciclabili, e posso affermare che la nostra offre degli scorci di paesaggio inenarrabili, inestimabili e irraggiungibili. Io ci ho sempre creduto in questo evento, e dal 2019 a oggi, le iscrizioni sono in costante crescita. Quindi vi ringrazio per la passione che ci mettete, e per la competenza".