Sanremo: cade da letto e viene soccorsa da un operatore di Amaie Energia e dalla Polizia Locale

Cade dal letto e, dolorante, non riesce più a rialzarsi ma riesce a chiamare i vicini, anch'essi anziani, che però non ce la fanno ad alzarla da terra. E' successo stamattina in via Galileo Galilei a Sanremo ad una donna dializzata ed allettata da tempo.

Scendono allora per strada per chiedere aiuto e, fortunatamente, incontrano un operatore di Amaie Energia e una pattuglia della Polizia Locale che transitavano lungo la via.

Vengono subito attivati i soccorsi tramite il numero d'emergenza e viene inviata sul posto un'ambulanza della Croce Verde. Ora la donna verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti.