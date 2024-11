Convalidato l'arresto dei due stranieri fermati sabato a Bordighera con un fucile nel baule della loro auto

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due stranieri che, a bordo di un’auto francese, sono stati fermati sabato scorso dai Carabinieri in frazione Borghetto San Nicolò a Bordighera.

Per loro è stato convalidato l’arresto. I due, difesi dagli avvocati Gioffrè e Fogliano, non si sono fermati all’alt dei militari che si sono messi al loro inseguimento, terminato nella frazione bordigotta. Una volta fatti scendere dall’auto, nel baule è stato scoperto un fucile a pompa e, per loro è scattato l’arresto.