Ventimiglia, una classe dell'istituto Santa Marta visita il Comune (Foto e video)

Visita in Comune per una classe dell'istituto Santa Marta a Ventimiglia. Gli studenti della quinta, questa mattina, si sono recati in Municipio dove hanno incontrato il sindaco Flavio Di Muro, gli assessori Milena Raco e Serena Calcopietro e il consigliere comunale Rosa Papalia.

Il primo cittadino ha accolto i giovani studenti, accompagnati dalle insegnanti, e ha risposto alle loro domande e curiosità. "E' stato un momento di confronto interessante" - dice il sindaco Flavio Di Muro che ha ricevuto in dono un cartellone realizzato dai ragazzi - "I ragazzi hanno chiesto informazioni sull'attività del Comune e hanno illustrato le loro idee e i loro progetti. Qualche spunto e riflessione ci aiutano a migliorare la nostra performance amministrativa".

L'assessore Raco ha, invece, guidato i giovani visitatori all'interno del Comune, mostrando la sala consiliare, che ospita il consiglio comunale, e illustrando le funzioni dei vari uffici. "Mi fa piacere perché stanno studiando che cos'è un comune, cosa significa essere sindaco, che cosa sono la giunta e il consiglio comunale e così sono venuti a vederli con i propri occhi" - fa sapere Di Muro.

E' la seconda scuola che quest'anno visita il Municipio, un'iniziativa per far avvicinare i più piccoli alla 'macchina amministrativa'. "Seguiranno anche altre scuole che hanno già fatto richiesta" - svela il primo cittadino - "Confido molto nelle nuove generazioni, sono sicuro che tra dieci anni avranno una consapevolezza maggiore di come si vive in città".