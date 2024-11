Sanremo: a conclusione della settimana ‘orienta… benessere’ i ringraziamenti dell’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’

“La settimana 'Orienta... benessere' è ormai un appuntamento fisso per il nostro istituto, in particolare per il plesso di Valle Armea, un esempio di sinergia tra scuola ed enti e associazioni del territorio per la crescita personale dei nostri studenti. Vorrei definirlo un progetto di orientamento-formativo, grazie al quale gli alunni dei corsi di studio Tecnico per il Turismo e Professionale Sociosanitario incontrano esperti e si confrontano su temi legati alla alla salute, etica e tutela dei diritti, prospettive future per la prosecuzione degli studi e inserimento nel mondo del lavoro”.

Lo ha detto Mariagrazia Blanco, Dirigente dell’IIS Ruffini-Aicardi: “Ringrazio tutti coloro che hanno aderito al nostro invito - termina - permettendoci di stilare un calendario settimanale ricco di proposte, in particolare, per il Comune di Sanremo il vice-sindaco Fellegara, il consigliere Marenco, il Comandante della Polizia Municipale Asconio e tutto il settore dei Servizi Sociali; l’ASL1 imperiese con il dipartimento prevenzione, MeLab e Spazio Giovani;il dottor Battaglia e la LILT; la FIDAS; l’infettivologo dottor Papa;la nutrizionista dottoressa Lombrosi; lo psicologo dottor Tinti; il dottor Calzetta tecnico di radiologia; il dottor Del Tredici psicomotricista relazionale;la dottoressa Federica Di Meo; UniGE Scienze infermieristiche; la Dottoressa Baldassarre formatrice e orientatrice; la dottoressa Rota per il Centro Antiviolenza; l’associazione NOI FOR YOU;l’Organizzazione Sviluppo e Apprendimento; lo scrittore Moriano;il Rotary Club Sanremo -Hanbury; l’Arma dei Carabinieri; don Rito Alvarez e l’associazione Angeli di Pace;l’associazione ALFAPP; il prof Alberto Cavallucci per economia del turismo; la dottoressa Elena Puppo per il marketing del turismo sportivo; la dottoressa Arianna Cavallucci e la nostra ex studentessa Beatrice Ghislotti per Erasmus e Intercultura; il fotografo naturalista Andrea Biondo; Simona Gibertini guida turistica e Emanuele Guglielmi tour operator; ITS Turismo Liguria di Santa Margherita Ligure; IUM International University Monaco; Unicollege. Un grazie anche ai docenti del Ruffini-Aicardi che hanno collaborato con le loro competenze e a tutto il personale e agli studenti del plesso di Valle Armea sempre pronti ad accogliere gli ospiti”.