Bajardo, via libera all’anticipo del 50% sui fondi per la tutela delle foreste: pronti 25mila euro

Il Comune di Bajardo ha approvato la richiesta di anticipo del 50% sul contributo concesso dalla Regione Liguria per un progetto di tutela e miglioramento delle foreste locali. Il progetto è stato finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Liguria, con un contributo di 50.550,89 euro. Grazie a questa delibera, il Comune ha autorizzato l’anticipo di 25.000 euro per avviare le attività previste.

L’intervento, che rientra nella sottomisura M08.05 del PSR, è finalizzato ad aumentare la resilienza delle foreste, migliorare il loro pregio ambientale e contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. La Giunta comunale, composta dal sindaco Remo Moraglia e dagli assessori Fabrizio Zappettini e Daniela Martini, ha dato il via libera alla richiesta di anticipo con voto unanime. Il Sindaco Moraglia è stato autorizzato a firmare la dichiarazione necessaria per garantire l’anticipo, con l’impegno a restituirlo nel caso in cui il collaudo finale non riconosca idonee le forniture realizzate rispetto all’importo ricevuto.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, permettendo così al Comune di accedere rapidamente ai fondi necessari per l’avvio del progetto di riforestazione.