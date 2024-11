Al Fermi-Polo-Montale i 'Giochi d'autunno' della BocconI: 160 gli studenti coinvolti (foto)

Il 12 novembre scorso si sono svolti i Giochi d'autunno della Bocconi presso l’IIS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia-Bordighera.

Hanno partecipato 160 ragazzi dei tre plessi dell’Istituto di scuola superiore di secondo grado - Fermi con l’indirizzo tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni e Territorio e Turistico; Polo con il professionale Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale e Ottico; Montale con il tecnico Relazioni internazionali per il Marketing e il liceo scientifico opzione Scienze Applicate.

Proprio il plesso Montale di Bordighera sarà sede delle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi matematici della Bocconi a marzo.

I giochi matematici sono un modo appassionante di avvicinarsi a questa materia senza timore reverenziale, dando l’occasione di approfondirne alcuni aspetti e di scoprirla, senza doverne conoscere a fondo la teoria, ma semplicemente mettendosi in gioco e ragionando.

Il 30 novembre poi, si terrà l’Open Day il 30 novembre presso tutte le sedi dell’Istituto – Fermi e Polo a Ventimiglia in Via Roma e Montale a Bordighera in via Cagliaridalle h. 09.00 alle h. 18.00.