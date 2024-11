Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 25 novembre al 1 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE



SANREMO



9.30-18.00. Apertura straordinaria della Sezione di Archivio di Stato di Sanremo nell’ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con esposizione di alcune copie di documenti che testimoniano le condizioni della donna nel tempo. Archivio di Stato, Corso Cavallotti 362 (h 9.30/13-14/18)



10.00. Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS della Sezione Territoriale di Imperia organizza presso la ‘panchina rossa’ all'interno del Mercato Annonario in Piazza Eroi Sanremesi un evento per celebrare la ricorrenza con la partecipazione di numerose autorità

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.30. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Stai Zitta! Le donne anche a bocca chiusa parlano’: mobilitazione immobile e silenziosa a cura di Fidapa BPW Italy sezione di Sanremo accompagnata dalle note del Coro a bocca chiusa della Butterfly di G.Puccini, eseguito dal vivo dal Coro FilHarmonia di Sanremo, spazio antistante il Palafiori

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)



10.30. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Non sei sola, possiamo aiutarti’: esposizione opere che gli studenti della classe 5° Grafica Liceo Amoretti e Artistico hanno realizzato per descrivere il fenomeno e il sostegno che l’Arma dei Carabinieri può fornire alle vittime di violenza. Piazza San Giovanni a Oneglia



15.30. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, passeggiata solidale organizzata da Marina Caramellino, guida escursionistica, e Bruna Borelli con un percorso suggestivo tra i vicoli e i panorami della città (gli organizzatori invitano tutti a partecipare indossando un accessorio rosso). Ritrovo dal Duomo di Porto Maurizio, info 337 1066 940

18.00. Per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, Santa Messa in suffragio di tutte le vittime di femminicidio animata dall'Ensemble Lirico Note di Seta di Imperia. Evento a cura dello Zonta Club di Imperia. Chiesa di Cristo Re



20.30. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proiezione del film di Ali Asgari ‘La bambina segreta’. Sede dell'associazione ‘Il campo delle fragole’, viale Matteotti 41



VENTIMIGLIA



17.00. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Convegno dal titolo ‘Genitori in cerca di genitorialità’ sulle relazioni familiari e approfondimento sulle sfide e le gioie che i genitori affrontano nell’era contemporanea. Partecipano numerosi relatori. Teatro Comunale, ingresso libero (tutte le info nella locandina)

BORDIGHERA

18.00. Presentazione progetto della locale Croce Rossa dal titolo ‘Io donna!’ sul tema ‘Dalle parole ai fatti’. Intervengono: la radiologa Ilaria Pulzato su ‘Le bambine sono diventate delle donne’; la ginecologa Rosita Piscopo su ‘Dopo lo stupro’; la pediatra Mirella Nigro su ‘I bimbi vittime di situazione al limite’; lo psicologo Giovanni Falanga su ‘La realtà dalla protezione al prendersi cura’, la farmacista Daniela Patrucco su ‘La farmacia accogliente’ e l’avvocato Angela Spiezia su ‘Le due facce della violenza di genere’. Modera Giannalisa Laiolo, mediatore sistemico familiare. Cinema Olimpia



ENTROTERRA

CIPRESSA

21.00. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proiezione del film ‘Le invisibili’. Sala consiliare del Comune

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



MARTEDI’ 26 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’: in collaborazione con Lions Club International - Distretto 108 Ia3 Italy - Zona IV B, incontro con il dott. Gustavo Ottolenghi - Medico di Overland’.Sala privata del Casinò. Ingresso libero

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)



11.00. Cerimonia di conferimento dei premi San Leonardo Città di Imperia a: Giacomo Raineri, fondatore del Circolo Parasio e ideatore del Premio Parasio, lo ‘Spazio Vuoto’, il teatro di galleria degli Orti a Oneglia diretto da Livia Carli e Gianni Oliveri e l'associazione ‘Il cuore di Martina’ presieduta da Roberta Ramoino. Sala consiliare di Palazzo civico



16.00. Per la Festa del Santo Patrono San Leonardo, Santa Messa Pontificale, presieduta da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi, e concelebrata dai parroci della città (Basilica Concattedrale di San Maurizio) + solenne processione per le vie del Parasio, con sosta dinnanzi alla casa natale del Santo

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.30. ‘Omaggio a Chostakovitch’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con musiche di Strauss e Chostakovitch. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Un leggero dubbio’: spettacolo teatrale di Stéphane De Groodt con Stéphane De Groodt, Pascal Demolon, Constance Dollé et Anne Benoît. Théâtre Princesse Grace (più info)



MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

12.00. Presentazione del film ‘Le melodie nel bosco dei Faggi’ scritto e diretto dal regista Roberto Lippolis con riprese a Taggia, Sanremo e Imperia. Il film vedrà la presenza di un cast d’eccellenza con attori italiani, stranieri e americani di fama internazionale. Villa Nobel

14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00. Per l’Unitre, Paola Forneris interviene su ‘La presenza britannica a Sanremo: visita guidata delle testimonianze conservate nella Biblioteca e nel Museo Civico. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero

16.30. Nell’ambito del centenario del Surrealismo ultimo appuntamento con la dott.sa Federica Flore sul tema ‘Salvador Dalì. Pittore e performer. Una vita surrealista’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)

DIANO MARINA

17.00. Conferenza dedicata alla sensibilizzazione e alla lotta contro la mafia dal titolo ‘Mafia: conoscerla per prevenirla e combatterla’ con intervento del Dott. Carlo Alberto Indellicati, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Imperia. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



16.00 & 19.45. ‘Monte - Carlo Film Festival’ (21ª edizione): film in concorso provenienti da ogni parte del mondo; anteprime internazionali; retrospettive + conferenze stampa con i protagonisti della commedia nel mondo + incontri delle scuole italiane, francesi e monegasche con registi, attori e produttori + gran gala condotto da Ezio Greggio e trasmesso sulle reti Mediaset con la consegna dei premi ai vincitori dei film e premi alla carriera. Grimaldi Forum Monaco, fino al 30 novembre (la programmazione a questo link)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto di Livello 42 ed Émile Londonien. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)





GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



16.45. La docente di sostegno della scuola primaria Silvia Cragnolini presenta il suo primo saggio ‘Il cammello vive nello spazio. L’autismo nella realtà scolastica quotidiana’. Biblioteca della Scuola Dani Scaini in strada San Martino 73, ingresso libero

18.00. ‘Un Uomo e la sua Musica’: concerto in onore del Maestro Lelio Luttazzi nel centenario della nascita a cura dell’orchestra del maestro Freddy Colt & his Swing Kids - Orchestra stabile dello swing. Sala Privata del Casinò, ingresso libero

IMPERIA



10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

MONTALTO



21.00. ‘Quattro passi in cielo – Storia delle imprese spaziali e un po’ di Universo’: incontro con Massimo Conte dal titolo ‘Le esplorazioni spaziali e cosa ci racconta l’Universo’. Sala della Confraria, ingresso libero



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Flowers4art®’: mostra che esplora il concetto di muri idroponici nelle più grandi città del mondo e i loro potenziali benefici per il nostro ambiente e la nostra salute. Nel corso di quattro giorni, numerose startup, paesaggisti e progettisti di giardini espongono i loro muri e colonne viventi, ispirati ai movimenti e ai colori vivaci presenti nelle opere del celebre artista Vincent Van Gogh. Hôtel Métropole Monte-Carlo, fino al 1 dicembre (più info)



11.30-19.45. ‘Monte - Carlo Film Festival’ (21ª edizione): film in concorso provenienti da ogni parte del mondo; anteprime internazionali; retrospettive + conferenze stampa con i protagonisti della commedia nel mondo + incontri delle scuole italiane, francesi e monegasche con registi, attori e produttori + gran gala condotto da Ezio Greggio e trasmesso sulle reti Mediaset con la consegna dei premi ai vincitori dei film e premi alla carriera. Grimaldi Forum Monaco, fino al 30 novembre (la programmazione a questo link)



20.30. Giovedì Live Session: concerto degli ‘Elvett’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto ‘Cimafunk - Seun Kuti e l'Egitto 80’. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



VENERDI’ 29 NOVEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Alle 17.Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

16.00. Per l’Unitre, conferenza del M° Giancarlo De Lorenzo, Direttore artistico dell’orchestra sinfonica di Sanremo, sul tema ‘La figura del Direttore d’Orchestra nel rapporto con i maestri e con il pubblico’. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2

21.00. ‘Alis Theatre’: Christmas Gala con Le Cirque Top Performers del mondo. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



16.30. ‘Imperia nel Gusto’ - viaggio enogastronomico alla scoperta di prodotti d'eccellenza del territori: inaugurazione con aperitivo e brindisi di benvenuto + dalle 18 alle 22 evento dedicato a tutti gli operatori del settore. Expo Salso, Calata Anselmi, fino al 1 dicembre (più info)



20.30. Cena con Delitto: evento che unisce teatro e gastronomia, trasformando gli ospiti in protagonisti di un intrigante giallo. Alla fine della serata, i partecipanti dovranno risolvere il mistero, svelando l’assassino e il movente. Osteria di Barcheto, Via Argine Destro, 445 (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



16.30. Vernissage della mostra ‘Elegie Cromatiche’ di Pina Morlino. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (27ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)



10.00-19.00. ‘Flowers4art®’: mostra che esplora il concetto di muri idroponici nelle più grandi città del mondo e i loro potenziali benefici per il nostro ambiente e la nostra salute. Nel corso di quattro giorni, numerose startup, paesaggisti e progettisti di giardini espongono i loro muri e colonne viventi, ispirati ai movimenti e ai colori vivaci presenti nelle opere del celebre artista Vincent Van Gogh. Hôtel Métropole Monte-Carlo, fino al 1 dicembre (più info)



11.30-19.45. ‘Monte - Carlo Film Festival’ (21ª edizione): film in concorso provenienti da ogni parte del mondo; anteprime internazionali; retrospettive + conferenze stampa con i protagonisti della commedia nel mondo + incontri delle scuole italiane, francesi e monegasche con registi, attori e produttori + gran gala condotto da Ezio Greggio e trasmesso sulle reti Mediaset con la consegna dei premi ai vincitori dei film e premi alla carriera. Grimaldi Forum Monaco, fino al 30 novembre (la programmazione a questo link)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto di ‘Thibault Cauvin & -M- l'Heure Miroir & Sophye Soliveau. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



12.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)





SABATO 30 NOVEMBRE



SANREMO



9.30-17.00. Corso Reiki 1 Livello, viaggio alla scoperta del nostro potere energetico interiore condotto da due Master Reiki che uniscono le loro energie e competenze per un'esperienza formativa straordinaria: Anna Rita Vertullo e Maria Giovanna Oggero (h 9.30/12.30-14/17). Centro olistico La Via Nella Natura, Corso Orazio Raimondo 91, anche domani (a pagamento), info e prenotazioni: 320 2921392

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.55. 41° Campionato Invernale West Liguria Autunno in Regata con la Gorilla Gang Cup. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

17.00. Reading teatrale ‘Il processo di Giovanna d’Arco’ a cura degli Alfieri di Castel Bajardo, con la partecipazione di Sergio Castellino, Adriana Genuizzi, Freddy Colt, Nicholas Gallo, Marilena Vesco. Interventi musicali di Andrea Novella, Lara Manis. Evento a cura dela Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.). Chiesa Valdese, Via Roma 14, ingresso libero



18.00. ‘415K e la seconda sinfonia di Farrenc’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo dieratto dal M° Claude Villaret con Rita Cucè al Pianoforte. In programma musiche di Luca Cori, Wolfgang Amadeus Mozart e Louise Farrenc (25 euro). Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Alis Theatre’: Christmas Gala con Le Cirque Top Performers del mondo. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

9.30-22.00. ‘Imperia nel Gusto’ - viaggio enogastronomico alla scoperta di prodotti d'eccellenza del territori. Expo Salso, Calata Anselmi, fino al 1 dicembre (più info)

17.00. ‘Imperia s’illumina’: tradizionale festa per bambini e famiglie organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fem Spettacoli. Le vie commerciali del centro di Oneglia si animano con spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni e musica + alle 18, in Piazza Dante, accensione ufficiale delle luminarie natalizie, accompagnata da un’atmosfera di festa e un annuncio speciale dedicato ai più piccoli



21.30. ‘The Blues Way’: spettacolo musicale a cura di SirJo Cocchi (voce e pianoforte), Balta Bordoy (chitarra elettrica), Pablo Di Salvo (basso elettrico), Pep Lluís García (batteria). Blues elettrico degli anni '60 e dell'epoca d'oro del Rhythm & Blues. Teatro dell’Attrito, prenotazione ingresso al 320 2127 561

VENTIMIGLIA

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



16.30. In occasione della festa de 'La Voce Intemelia', presentazione libro strenna ‘Quattro chiacchiere in val Bevera’ di Marisa De Vincenti e dell’Armanacu Ventemigliusu 2025, raccoglitore di cultura e tradizioni delle Vallate Intemelie. Sala Sant'Agostino, in piazza Bassi



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



OSPEDALETTI



15.00 & 16.15. Ospedaletti Run & Dog Run. Partenza dall’ex stazione ferroviaria (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Spettacolo teatrale ‘Come Sorelle’ di Teresa Gandolfo con Elena Orsini e Teresa Gandolfo di Fabricateatro. Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1 (15 euro), info e prenotazioni 347 7302028



DIANO MARINA



16.00. ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2024’ organizzate dalla Communitas Diani, presentazione della nuova Rivista della Communitas Diani - anno XLVII – 2024. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (27ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)



10.00-19.00. ‘Flowers4art®’: mostra che esplora il concetto di muri idroponici nelle più grandi città del mondo e i loro potenziali benefici per il nostro ambiente e la nostra salute. Nel corso di quattro giorni, numerose startup, paesaggisti e progettisti di giardini espongono i loro muri e colonne viventi, ispirati ai movimenti e ai colori vivaci presenti nelle opere del celebre artista Vincent Van Gogh. Hôtel Métropole Monte-Carlo, fino al 1 dicembre (più info)



19.00. ‘Monte - Carlo Film Festival’ (21ª edizione): gran gala condotto da Ezio Greggio e trasmesso sulle reti Mediaset con la consegna dei premi ai vincitori dei film e premi alla carriera. Grimaldi Forum Monaco (la programmazione a questo link)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto di Mario Biondi & Stella Cole. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



20.00. ‘Il mondo di Hans Zimmer - Una nuova dimensione’: la magia delle opere di Hans Zimmer si svilupperà dal vivo nel 2024, con alcuni dei solisti più straordinari e rinomati del mondo e una magistrale orchestra sinfonica. Palais Nikaïa (più info)



20.30. ‘Huella’ e ‘Empreinte’: spettacolo di Flamenco fusion Tra India, Oriente e Andalusia. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 1 DICEMBRE



SANREMO



9.00. ‘Sanremo Marathon 2024: Maratona, Mezza Maratona, 10 Km e Family Run (cerimonia di premiazione alle ore 16). Partenze dal campo d’atletica a Pian di Poma (il programma a questo link)

9.00. Fiera ‘Arte in Piazza a Bussana’ in Piazza Don Lombardi a Bussana

9.30-17.00. Corso Reiki 1 Livello, viaggio alla scoperta del nostro potere energetico interiore condotto da due Master Reiki che uniscono le loro energie e competenze per un'esperienza formativa straordinaria: Anna Rita Vertullo e Maria Giovanna Oggero (h 9.30/12.30-14/17). Centro olistico La Via Nella Natura, Corso Orazio Raimondo 91, anche domani (a pagamento), info e prenotazioni: 320 2921392



10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla (più info)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

11.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

11.55. 41° Campionato Invernale West Liguria Autunno in Regata con la Gorilla Gang Cup. Specchio acqueo antistante la città (più info)

12.30. Pranzo Musicale con musica degli anni ’80 e ’90 a cura di Master Dbj con proiezione delle vecchie foto delle splendide serate all’interno dell’Oden. Serra ‘La Fenice’ di Villa Nobel

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00. ‘Alis Theatre’: Christmas Gala con Le Cirque Top Performers del mondo. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

18.30. ‘Natale al Carrefour’: accensione delle luci dell'albero, con brindisi e assaggio di panettoni e pandori, musica e merenda golosa per i più piccini. Carrefour Express di San Martino (Via della Repubblica)

IMPERIA



9.30-21.30. ‘Imperia nel Gusto’ - viaggio enogastronomico alla scoperta di prodotti d'eccellenza del territori (ultimo giorno). Expo Salso, Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro, la Compagnia Sipario cellese mette in scena ‘A sei meixi da-o Paradizo’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

PIGNA

10.00. Per la Festa di Liguria da Scoprire a Colle Melosa, due camminate mattutine in compagnia della guida GAE Marco Macchi: salita verso cima Grai dal sentiero che porta al rifugio + anello del Monte Corma con discesa al Lago di Tenarda. Ritrovo alle 9 a Taggia Stazione FS oppure alle 9 alla stazione di Bordighera oppure a Colle Melosa direttamente dal ristorante alle 10, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

11.00-18.00. Festa di inizio Avvento con il Bazar di Natale: laboratori artistico-manuali per adulti e bambini + mercatino dei libri + giochi e manufatti + banchetto informativo sulla pedagogia steineriana e il progetto scuola. Locali dell'Associazione Pedagogica Steineriana Via del Municipio 4, entrata libera, info: 320 6638802



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese



MONACO



10.00-20.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (27ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)



10.00-19.00. ‘Flowers4art®’: ultimo giorno della mostra che esplora il concetto di muri idroponici nelle più grandi città del mondo e i loro potenziali benefici per il nostro ambiente e la nostra salute. Nel corso di quattro giorni, numerose startup, paesaggisti e progettisti di giardini espongono i loro muri e colonne viventi, ispirati ai movimenti e ai colori vivaci presenti nelle opere del celebre artista Vincent Van Gogh. Hôtel Métropole Monte-Carlo (più info)

18.00. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto cinematografico ‘Whiplash’ di Damien Chazelle con musica di Justin Hurwitz. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

18.00. ‘Omaggio a Ravel’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Charles Dutoit con Gautier Capuçon al Violoncello. Musiche di Dvořák, Stravinsky e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



