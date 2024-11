Pluripregiudicato per diversi reati: sarà sorvegliato speciale grazie alla misura chiesta dal Questore di Imperia

E’ stata accolta dal Tribunale di Genova, la proposta del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, per la misura della sorveglianza speciale nei confronti di un pluripregiudicato quarantenne residente in provincia di Imperia, attualmente detenuto.

L’uomo, condannato in passato per una serie di reati, ha evidenziato una pericolosità particolarmente accentuata non solo violando le leggi senza soluzione di continuità, ma anche per i suoi atteggiamenti violenti e prevaricatori. Dopo la detenzione verrà quindi sottoposto dalla Questura di Imperia alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora per tre anni ed all’obbligo di soggiorno nel comune dove vive. Prescrizioni particolarmente stringenti, simile di fatto agli arresti domiciliari, che potranno contenere la pericolosità dell’uomo.

La sorveglianza speciale, disciplinata dall’art. 4 del codice delle leggi antimafia, rappresenta la più rilevante misura di prevenzione e viene applicata dal Tribunale sede di Corte d’Appello su proposta del Questore dopo un’approfondita e complessa attività in ordine al percorso criminale del proposto, alla sua personalità ed alla valutazione delle probabili future condotte di natura antigiuridica.