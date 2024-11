Camporosso, scontro moto-auto sull'Aurelia: si alza in volo l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno sull'Aurelia a Camporosso Mare per un incidente stradale che sembra aver coinvolto una moto e un'auto.

Sul posto sono intervenuti, un'automedica Alfa 3, la Croce Azzurra Val Nervia, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso Drago per trasportare uno dei due feriti, pare una diciasettenne, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona visto che sembra aver riportato una frattura esposta a un arto inferiore.

L'incidente, visto che si è verificato sul ponte sul Nervia, ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni mandando così il traffico cittadino in tilt sia verso Vallecrosia che verso Ventimiglia. Il tratto di strada coinvolto dal sinistro è stato, infatti, momentaneamente chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e così la viabilità è stata deviata su via Braie provocando, di conseguenza, rallentamenti e code anche sulla Romana.