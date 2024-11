Scuole a Ventimiglia, Pd: "Crolla una persiana, sicurezza e manutenzione non possono aspettare" (Foto)

"Il 22 novembre, Giornata Nazionale sulla Sicurezza nelle Scuole Primarie, ci invita a riflettere sull’importanza di garantire ambienti sicuri per i nostri bambini. Tuttavia, i fatti accaduti nei giorni scorsi a Ventimiglia, come il crollo di una persiana nella scuola di via Veneto, mostrano quanto questa priorità venga trascurata. Se fosse accaduto alle 8 del mattino, con genitori e bambini presenti, sarebbe potuta essere una tragedia" - affermano i consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico a Ventimiglia Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Questa situazione non riguarda solo via Veneto: le scuole di Biancheri, Latte, Nervia e Roverino, così come le palestre scolastiche, si trovano in condizioni inaccettabili. È vergognoso che in un anno e mezzo nulla sia stato fatto per affrontare questa emergenza" - sottolineano Leuzzi e Nesci - "Chiediamo alla giunta di agire immediatamente per reperire fondi nazionali e regionali, sbloccare i lavori della nuova scuola di Ventimiglia alta e avviare un programma di manutenzione continuo per garantire sicurezza e dignità".

"Inoltre, come gruppo consiliare, stiamo preparando un'interpellanza ad hoc sulla questione dei locali scolastici della città" - fanno sapere i consiglieri del Pd - "La sicurezza delle scuole non può più aspettare. Come consiglieri comunali del Partito Democratico, continueremo a batterci affinché le scuole di Ventimiglia siano, come merita una città dignitosa, luoghi sicuri, accoglienti e centrali nella vita della nostra comunità".