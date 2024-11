Sanremo, sabato un presidio del Partito Democratico contro la violenza sulle donne

Il Partito Democratico di Sanremo organizza un presidio di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sulle donne, sabato 23 novembre 2024, dalle ore 15:00 alle 19:00, in Corso Matteotti (angolo Via Escoffier). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Conferenza delle Donne Democratiche del Ponente e si inserisce nel quadro delle manifestazioni per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, prevista lunedì 25 novembre.

La segretaria del Circolo PD di Sanremo, Francesca Antonelli, ha sottolineato l’urgenza di mantenere alta l’attenzione su un tema che rappresenta una vera emergenza sociale. Antonelli ricorda il tragico anniversario dell’omicidio di Giulia Cecchettin, denunciando le retoriche politiche che banalizzano il problema o lo distorcono con argomenti estranei come l’immigrazione. "Per ottenere giustizia per Giulia e per tutte le altre donne uccise in Italia – afferma – non bastano il dolore e l’indignazione. Serve una mobilitazione quotidiana e concreta".

Anche la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito l’importanza di un intervento educativo per contrastare il radicamento di una cultura patriarcale e violenta: "Non fermeremo questa mattanza senza un’educazione al rispetto e all’affettività sin dalle scuole. Non bastano solo leggi e punizioni; serve cambiare la cultura".

L’iniziativa invita la cittadinanza a riflettere e ad agire per promuovere il rispetto e la consapevolezza, per contrastare una piaga che continua a mietere vittime nel nostro Paese.