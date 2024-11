Sanremo: bentornato Carlo Conti! Il direttore artistico e presentatore del Festival oggi ad Area Sanremo (Foto)

Carlo Conti è tornato a Sanremo. Dopo i tre anni di Festival e le moltissime manifestazioni da lui presentate ad inizio anni 2000 nella città dei fiori, ieri sera è arrivato all'hotel Globo di piazza Colombo, storica base per la Rai in occasione della kermesse canora matuziana. Dopo una bella colazione, questa mattina di buon ora si è fatto una passeggiata in centro e, ovviamente all'Ariston, prima di andare al Palafiori per le audizioni degli artisti che 'Area Sanremo' ha sfornato per lui e per la finale di oggi.

Si tratta di: Pasquale Ascanio, Carlo Banchelli, Martina Belelli, Luca Benvenuto, Sofia Cammarota, Ilaria Cofone, Gabriele Esposito, Marco Fasano, Arianna Fracasso, Giulia Guerra, Elijah Jacinto, Alberto La Malfa. Lorenzo Longoni, Maddalena Morielli, Francesco Paone, Maria Francesca Pedruzzi, Lorenzo Petrescu, Lorenzo Petrone, Domenico Pini, Alessio Pipan, Daniel Posniak, Sara Russo, Maria Tomba e Sofia Tornambene.

I finalisti si dovranno esibire davanti ai membri della Commissione alla quale si unirà proprio Carlo Conti e, al termine delle audizioni, saranno individuati i 10 vincitori di Area Sanremo 2024 che domattina si esibiranno davanti alla Commissione RAI, sempre presieduta dal direttore artistico del Festival. Dalla selezione di domani usciranno i nomi dei due artisti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro del Casinò il 18 dicembre su Rai 1. I due si 'scontreranno' e uno di loro parteciperà al 75° Festival della Canzone Italiana nella categoria 'Nuove Proposte'.

Le premiazioni di Area Sanremo 2024 si svolgeranno oggi pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e, nell'occasione, si terrà anche l’assegnazione della Targa dedicata a Vittorio De Scalzi, un riconoscimento legato al grande artista ligure scomparso nel 2022 che ha ricoperto fino all'ultimo ruoli importanti all'interno di Area Sanremo. Una targa che nelle precedenti edizioni è stata assegnata a Giordana Petralia in arte “Nausica” (2023), Sarah Toscano (2022) e a Salvatore Celesia in arte “Salvat” (2021) che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dello stesso De Scalzi.

Oggi, alle premiazioni, ci saranno anche: il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni e Chicca Dedali, il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avv. Filippo Biolé, il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo M° Giancarlo De Lorenzo. Con loro anche il M° Valter Sivilotti (pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti cantautori italiani) e Franca Drioli (docente di canto moderno, vocalità e interpretazione) che da domenica hanno proposto a tutti i candidati di Area Sanremo la possibilità di esibirsi con un proprio brano o cover e ricevere utili feedback su voce, interpretazione, arrangiamenti e soprattutto consigli che hanno potuto da subito sperimentare con risultati straordinari.