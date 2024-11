Torino: il Ministro Matteo Salvini all'assemblea Anci sul Colle di Tenda "La riapertura è prevista a brevissimo" (Video)

Il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini, a Torino per l'assemblea ANCI, ha anche parlato del valico del Col di Tenda, tra Italia e Francia, su una direttrice che interessa da vicino anche la nostra provincia. Salvini ha parlato dei problemi che vive l’imperiese (insieme al comparto turistico della provincia di Cuneo) da quattro anni divise dal crollo avvenuto a ottobre del 2020, dopo la tempesta Alex.

"Sul Col di Tenda – ha detto Salvini - stiamo lavorando perché ci sono notizie di riapertura a brevissimo. Ho parlato con il collega francese: il sistema dei valichi è fondamentale. Stanno lavorando sul Frejus e gli io ho chiesto di fare più in fretta possibile. E gli ho anche detto che la chiusura del Monte Bianco per troppi mesi è insostenibile: la seconda canna del Bianco per noi rimane una priorità. Sulla Tav sia noi che la Francia stiamo rispettando tempi e modi previsti quindi sono contento".